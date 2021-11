Una vacuna en cada brazo de los pitiusos

En el caso de Can Misses, Escandell explicó que han programado una prolongación de la jornada laboral de la plantilla de Enfermería para así atender tanto por la mañana como por la tarde. En principio, vacunarán a «un paciente cada cuatro u ocho minutos, lo que supone de 100 a 120 al día» en este centro de salud.

La población diana para este ciclo combinado de vacunación está compuesta por 14.100 pitiusos: de ellos, 1.443 son usuarios del Centro de Salud Can Misses, en el municipio de Ibiza; 2.282 del de Sant Antoni; 1.740 pertenecen al Centro de Salud de Vila; 2.857 son del de Santa Eulària; 1.386 personas del de Sant Josep; 984 de Sant Jordi; 2.235 del Centro de Salut Es Viver, y 1.173 de Formentera.

El primer día de vacunación combinada contra la gripe y el covid fueron citadas 879 personas en los centros de salud pitiusos: el que más atendió fue el de Sant Jordi (167), seguido del de es Viver (156), y el de Santa Eulària (150). Para toda esta semana ya han sido convocados 5.142 ciudadanos. El centro de Santa Eulària (1.159) es donde más dosis se administrarán. Con esta nueva campaña, en la primera semana estará protegida más de una tercera parte de la población diana de las Pitiusas, concretamente el 36,5 % del colectivo más vulnerable… si todos los pacientes acuden a la cita, claro. De momento, el Área de Salud ha dado fecha y hora para su vacunación a más del 80% de los pitiusos que forman parte de la población diana: del total de 14.100 personas, 11.475 ya tienen fecha y hora en su centro de salud, una cifra que se incrementará en las próximas jornadas.

Jean Philippe Baena, coordinador de la campaña de vacunación combinada y subdirector de Enfermería de Atención Primaria en las Pitiusas, califica de «muy positiva» la respuesta de la población en esta nueva fase y reconoce «el compromiso de los profesionales de Enfermería, una vez más, para que esta nueva fase sea un éxito».

Dispositivo reforzado

El dispositivo de vacunación de los centros de salud se ha reforzado con personal de las unidades covid y con jornadas extraordinarias del personal de Enfermería de cada centro, como el de Can Misses, de manera que pueda atender mañanas y tardes para acelerar este proceso. Además de a los mayores de 69 años, también se ofrece la vacunación combinada al grupo de quienes tienen el sistema inmunitario «debilitado por el tratamiento que reciben o por las enfermedades que han padecido», señala al respecto la enfermera Catalina Escandell, que recuerda que, en principio, la mayoría de los pacientes vacunados no sienten efectos secundarios y que el hecho de inyectar las dos a la vez no tiene por qué provocarles una reacción adversa.

Ferrà ya había pasado el covid, pero de manera leve: «No me pegó muy fuerte. Espero que, si me contagio otra vez, al estar vacunado me afecte otra vez de forma leve»

Uno de los primeros en vacunarse por partida doble fue José Ferrà Marí, de 71 años, que ya había recibido las dos dosis previas contra el coronavirus «sin problemas ni reacciones». Ferrà ya había pasado el covid, pero de manera leve: «No me pegó muy fuerte. Espero que, si me contagio otra vez, al estar vacunado me afecte otra vez de forma leve», confesó a la salida del centro de salud.

Pero no todos los que ayer pasaron por el antiguo hospital Can Misses recibieron las dos vacunas. María Candela Martín rehusó la de la gripe porque la segunda de la covid le sentó «fatal». Por temor a tener de nuevo «una reacción muy fuerte», prefirió que ayer sólo le administraran la del covid. No suele vacunarse contra la gripe, ni hasta ahora la ha padecido «fuerte».

A Paco Valentín, de 75 años, sí le inocularon las dos, una en cada brazo (sólo en determinados casos, como los de cáncer de mama, se les inyecta las dos en el mismo, pues no es recomendable en el lado del pecho operado por el riesgo de linfedemas) pese a que no tenía un buen recuerdo de la de la gripe, porque hace unos años se contagió tras ser vacunado contra esa enfermedad. En su caso, tampoco experimentó reacción alguna cuando este año recibió las dos dosis contra el covid. Miquel Àngel Cerdà Oliver, de 77 años, no dudó en vacunarse por partida doble: desde hace dos décadas no se pierde la anual de la gripe, lo que, confiesa, le ha permitido sortear hasta ahora esa enfermedad. Cerdà recomendó a todos los pitiusos inmunizarse: «Es la única manera de combatir esta enfermedad. Si no, lo tendremos malamente».