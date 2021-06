Las personas con problemas de sueño tienen más posibilidad de sufrir covid grave

Poco a poco se van conociendo más factores de riesgo para contraer un covid grave y terminar en el hospital o, lo que es peor, en las unidades de cuidados intensivos. A los problemas de salud ya conocidos, como puede ser la hipertensión o la obesidad, se han sumado en los últimos meses otros menos conocidos al inicio de la pandemia. Uno de ellos son los problemas de sueño. Y es que se ha visto que quienes tienen problemas para dormir sufren de forma más grave el covid, según se ha puesto de manifiesto en el reciente congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología.

Los distintos registros de los hospitales reflejan que hasta un 15% de los pacientes graves tras contraer el SARS-CoV-2 padecen apnea de sueño, uno de los problemas más prevalentes y que provoca pausas en la respiración a la hora de dormir. Generalmente estas personas necesitan de mascarillas para poder tener una mejor calidad de sueño.

Causas

Los motivos por los que las personas que sufren apnea tienen más riesgo de contraer un covid grave son aún un misterio y los especialistas manejan varias posibles causas. «Se sabe que la falta de sueño debilita el sistema inmune», por lo que las personas que lo padecen son más vulnerables a contraer esta enfermedad, señala Eusebi Chiner, jefe de Neumología del Hospital de Sant Joan. También la falta de vitamina D es un factor de riesgo que comparten los pacientes que sufren apnea y quienes enferman gravemente de coronavirus. Chiner también destaca que los enfermos con este problema de sueño suelen sufrir otro tipo de enfermedades que predisponen a un covid grave, como puede ser la hipertensión o la diabetes. Del mismo modo, hay en estudio otras variables que explican esta asociación, «como la situación de inflamación que sufren los pacientes de apnea y de covid».

La apnea es el problema más grave de sueño que hay, «pero también se ha visto que personas con otro tipo de patologías, como el insomnio, sufren también porcentajes más altos de covid». También se dan otro tipo de relación entre ambos problemas, «por ejemplo se sabe que quienes sufren covid persistente tienen más dificultades para conciliar el sueño».

En las jornadas de la Sociedad Valenciana de Neumología también se habló de coronavirus y tabaquismo. Carlos Rábade, del Complejo Universitario de Santiago, señaló que «del mismo modo que hay muchos estudios que concluyen que la gripe en fumadores es más frecuente, más grave y produce mortalidad, también hay evidencia científica probada que el covid se presenta con mayor gravedad en personas fumadoras».

Rábade puntualizó que «el tabaquismo actual o previo es un factor de riesgo para una peor evolución de covid y un factor de riesgo para que el paciente acabe entubado en la UCI. Una persona que contraiga el coronavirus tiene más probabilidades de sufrir una enfermedad grave con mayor riesgo de mortalidad».

Algo que ha sorprendido a los neumólogos desde el inicio de la pandemia es que los ingresos de personas con enfermedades respiratorias graves, como la epoc o el asma, han sido menores a los previstos cuando estalló la pandemia hace más de un año.

Hipótesis

«Se manejan varias hipótesis que explican esta situación. Una de ellas es que los inhaladores y los corticoides que consumen por sus enfermedades les han dado cierta protección frente al coronavirus», explica Rubén Lera del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. También, que el miedo a contagiarse del coronavirus ha hecho que estos pacientes «se cuiden mucho más, se protejan más y salgan menos de sus casas», aunque todas estas ideas son hipótesis que aún están en estudio. En el hospital donde trabaja el doctor Rubén Lera, un 12% de los pacientes ingresados por coronavirus grave tenía EPOC y un 4% asma.

La consulta telefónica, clave para ayudar a dejar de fumar

Un estudio elaborado por la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Sant Joan hecho con un centenar de personas fumadoras que habían iniciado tratamiento entre enero y marzo de 2020 para abandonar este hábito, determinó que durante el confinamiento más estricto de la primera ola el 61% habían mantenido la abstinencia a fumar.

Para los participantes en el congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología, una de las claves del éxito y del porcentaje tan alto de abstinencia a fumar, pese a lo complicado de la situación, se debe en gran medida al apoyo del médico a través de consultas telefónicas. Según los profesionales no se puede prescindir de las visitas presenciales para atender a las personas que quieren dejar el tabaco, pero esta pandemia ha forzado a un seguimiento telefónico que se ha demostrado muy solvente en estos pacientes. Del estudio, dirigido por la neumóloga del Hospital de Sant Joan Esther Pastor también se desprende que de 187 pacientes ingresados por coronavirus en este centro sanitario entre marzo y mayo de 2020 resulta sorprendente que en un 31% no aparecía reflejado en su historia clínica ningún dato acerca de tabaquismo. Del resto de pacientes un 56% eran no fumadores, un 39% exfumadores y un 5% fumadores activos.