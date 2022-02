En Toni ‘Fita’

Sabia qui era i d’on venia. El feia sentir lleial i fort. Despert, llest i viu, gaudia la vida, coneixent el món que l’envoltava, des de petit. Un joglar, gran actor, simpàtic, sentimental, seductor, bon amant i pescador de plaers, per contar i gaudir amb els altres.

Enredava qui no el coneixia, fent-li creure aventures exagerades, contades amb humor, mig veritat mig mentida, per guanyar-se’ls; volia ser estimat, i sabia estimar. Amic d’amics, i, també, acompanyant dels qui es deixaven embolicar, amb gust.

Entremaliat, juganer, inventor creatiu, enginyós i ràpid; quan deia «saps que ho ets, d’ase», era perquè, ja havia trobat, de colp, amb brillantor i coneixement, la solució a un dubte que algú li preguntava; o perquè ja la sabia, guardada en la seva ampla memòria.

Ferrer expert en forja, a l’andalusa o de l’estil que fos, alumne avantatjat d’en Prieto, a l’enyorada Escola d’Arts i Oficis, divertia qui podia veure’l tractar a tot tipus de clients, pretensiosos, poderosos, normals i humils, sabent què respondre i oferir a cadascun, sempre més pendent i respectuós amb els que menys tenien. Si havia de construir un asador de pollastres, se les enginyava, en un santiamén, perquè se’n torressin 200 a la vegada, movent les barres on s’enfilaven, amb cadenes de bicicletes i estesos a l’aire lliure, amb gran satisfacció del client; o trobar un somier metàl·lic per torrar cabrits a sa Torreta, per fer riure, o escandalitzar, sobretot, els nouvinguts; o per fer d’expert electricista i empresari, convencent els més innocents, mostrant-los una nevera ajaguda, baix d’una savina a s’Espalmador, que deia que tenia connectada amb Eivissa amb un cable submarí. Coneixia amb rapidesa els altres, cosa que li donava molts avantatges.

Talent i art

De l’ofici de fuster, picapedrer o mestre d’obres, com el seu pare, de mecànic, o del que se li poses per davant, en sabia i si posava a exercir, amb experiència de bon observador y bona mà; també era artista, a la seva manera, i sabia què dir quan tenia davant a un amb títol. Transportava amb ell un món antic i ancestral cap al contemporani, inconscientment i amb naturalitat.

Un desbocat aparent, valent i tímid a la vegada, confiant amb el poder del seu talent, ha estat un cap de tribu espontani; ho demostrava quan muntava carrosses pel carnaval i convencia fàcilment tots els que ell creia que havien de participar, donant el paper adequat a cada un. Escandalitzava el públic de la rua, que es divertia amb el seus inesperats atreviments i irreverències: un tanc eròtic del 23F, la Revolució Francesa descarada, un pal·li per ‘doña Carmen’ i parella amb saetas en viu des dels balcons del recorregut, un Papamòbil de vidre amb ell portant una copa que havia guanyat d’estudiant mentre sa mare, que el coneixia molt bé, posava cara de desaprovació, somrient, veient-lo desfilar.

(Estaria bé, que el Diario de Ibiza, publiqués fotos d’aquelles provocadores desfilades, perquè el poble pogués conèixer què era un carnaval de veritat, abans de la quaresma).

Dissabte passat es va tombar al sofà per fer una migdiada, que va ser la darrera, i a pler, així, descansarà al fossar de Sant Jordi amb els familiars que l’esperen, per entretenir-los, com ha fet amb els seus estimats, que aquí deixa.