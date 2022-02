La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) reclamó ayer que el sistema de depósito, devolución y retorno de envases se lleve a cabo en lugares públicos y no en establecimientos distribuidores de envases, cuyo cometido no es gestionar residuos. La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, expresó su disconformidad con la intención de la conselleria de Medio Ambiente y Territorio de ordenar un plan piloto del sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas en la isla de Formentera sin el consenso ni aviso de los distribuidores de envases, tales como bares, restaurantes, hoteles y comercios.

La patronal recuerda en una nota que la ley de residuos contempla la posibilidad de realizar una prueba piloto en Formentera, «no sin antes realizar los estudios necesarios sobre la viabilidad y los aspectos que se deben tener en cuenta en el establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno y dar a conocer los resultados de estos».

La patronal defiende que el tejido empresarial está «totalmente concienciado con la circularidad y la sostenibilidad ambiental», pero reclama «estar alineados con la normativa estatal y europea, ya que de lo contrario se genera una pérdida de competitividad».

De la memoria para la consulta previa se desprende que se va a cobrar un depósito en el momento de la compra del producto envasado, que será recuperado por el consumidor cuando se devuelva el envase. Esto generaría un incremento de coste de los productos envasados que se debería trasladar al consumidor, apuntan.

La CAEB recalca que los distribuidores de envases no son gestores de residuos y que, por ello, en muchos casos carecen de espacio en sus negocios para almacenarlos hasta la recogida, al igual que carecen de personal para las funciones que tendrían que llevarse a cabo para la implantación de la prueba piloto de este sistema. «Siempre hemos defendido que la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases debería llevarse a cabo en lugares públicos y no en establecimientos distribuidores de envases, ya que el objeto de estos no es el de ser gestores de residuos», lamentó Planas.

Además, advierte de que no considera conveniente almacenar residuos de envases junto con la venta de productos de alimentación «justo en un momento donde por motivos de la pandemia se necesita una asepsia absoluta».

La CAEB considera «inapropiado» que, teniendo en cuenta que el objeto de los distribuidores de envases no es el de ser gestores de residuos, «se establezcan sanciones desde 9.001 euros hasta los 300.000 euros en el caso de oponerse a realizar la prueba piloto».