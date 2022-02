Las declaraciones efectuadas a Diario de Ibiza por parte del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Eivissa, Aitor Morrás, en las que aseguraba que una parte de la patronal del taxi no acepta ningún tipo de control legal por parte de las administraciones, no han sentado bien a las partes aludidas. Así, el presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, aseguró ayer que las palabras de Morrás «no se corresponden con la realidad» y que «aquí todos cumplimos con la ley».

Cardell rechazó de plano que en el sector del taxi ibicenco se produzcan casos de explotación laboral o que se inclumplan con las normativas de horarios y de seguridad. «Aquí nadie hace nada que no quiera hacer. Aquí no se explota a nadie ni hacemos los horarios que él [Morrás] dice. Lo que es muy grave es que una autoridad, un concejal, diga que sus taxistas están en la ilegalidad. Esto no lo comprendemos».

Según Cardell, el problema radica en que el Ayuntamiento no entiende que «la economía en Eivissa funciona como funciona, y nosotros vivimos del verano, nos guste o no. En invierno, del taxi no se vive. Nosotros tenemos la actividad concentrada en unos meses y vivimos de esas semanas».

El representante de la asociación mayoritaria del taxi recordó que el control de los horarios es un tema que «no compete al Ayuntamiento», y aseguró que sus asalariados «libran», y que «eso de que los taxistas no libren, solo está dentro de la cabeza del concejal». Cardell invitó también a Morrás a que si tiene constancia de casos de explotación laboral, los denuncie ante los juzgados: «¿Hay denuncias? Yo no lo creo».

El portavoz también calificó la propuesta de incluir un tacógrafo en los taxis de «pedir la luna».