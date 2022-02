El conseller de Turismo y portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, a preguntas de Diario de Ibiza, que «sí se han incluido» las propuestas trasladadas por el Consell de Ibiza al Decreto Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, la llamada Ley de Turismo, que fue aprobada el pasado viernes 11 de febrero.

Negueruela ha explicado las dos situaciones que, a su juicio, se han producido en torno a las negociaciones con el Consell de Ibiza respecto al citado decreto: «La primera es que [el Consell] no ha trasladado ningún documento al respecto, no ha pasado ninguna cuestión por escrito así como todas las federaciones sí las han pasado. Cuando tuvieron conocimiento de los primeros borradores, el Consell de Ibiza, que tuvo también conocimiento, no ha pasado ningún texto por escrito desde el 18 de enero, que es cuando tiene conocimiento del primero», ha asegurado.

El portavoz del Govern ha añadido que «la pasada semana hubo una reunión entre el presidente del Consell, Vicent Marí, sus consellers y la directora general de Turismo [Rosana Morillo] en la que se hicieron alegaciones de forma verbal, pero que en ningún caso pasaron por escrito».

En este punto Negueruela ha manifestado: «Creemos que hay una parte de lo que se está diciendo que si no te pasan por escrito, es complicado contestarlo por escrito». Insistió en que el Consell «no nos ha remitido ningún documento, como sí han hecho", ha reiterado, "el resto de agentes que han intervenido con los consells de todas las islas y que han hecho propuestas concretas».

Iago Negueruela se ha cuestionado: «No sabemos si esta es la forma de proceder del Consell de Ibiza y de su presidente, de forma verbal, para que no conste lo que quiere decir, no lo sabemos...».

Finalmente, el conseller balear se ha tomado su tiempo para contestar a algunas de las aportaciones que, «de forma verbal», dijo que les trasladó el Consell de Ibiza en esa reunión.

Sanciones. «Nos pidieron que la ley no contemplara sanciones, sólo medidas y les dijimos que es complicado porque las leyes están hechas para cumplirlas y cuando uno hace una ley lleva aparejada una conducta si no se cumple». «Incluso ellos que a veces hablan de sancionar según qué conductas, es difícil [aplicar sanciones] si no están recogidas por la ley. Por lo que no contemplábamos que una ley no incluya sanciones».

Intrusismo. El conseller balear de Turismo ha seguido detallando: «Después plantearon una serie de medidas contra el intrusismo que se están trabajando de forma específica con otras consellerias y por tanto no son objeto de esta norma. Por lo que nos sorprende que estos días lo hayan comunicado de forma extraoficial a la prensa cuando se está trabajando de forma concreta» con las consellerias correspondientes.

Kilómetro Cero. Continúa Negueruela precisando que el Consell de Ibiza pide potenciar el producto agrario y la marca Ibiza, «lo que por supuesto está incluido en la clasificación hotelera planteada. Se prima el producto primario no solo en la clasificación sino en la parte normativa; les dijimos que se leyesen el texto que les habíamos trasladado porque lo recogía, y por lo tanto ya recogíamos algunas de sus peticiones . Pero que era importante que se leyesen el texto concreto que se les había trasladado; en cualquier caso, se precisó más sobre las denominaciones de origen y se incluyeron incluso aspectos que no son denominaciones de origen para que estuviesen cómodos en el redactado final atendiendo a esa petición oral que habían señalado».

Declaración responsable. «Hablan del régimen de declaración responsable para determinados establecimientos para poder cumplir las medidas de sostenibilidad y se ha hecho». «Es más», ha añadido el conseller en su intervención, "no solo se ha hecho un procedimiento sino que para ser más garantistas es el Consell el que tiene que decir si es indispensable o no para poder realizar este tipo de procedimiento. Por lo que pensamos que hemos hecho un procedimiento que da competencias a los consells en esta materia».

Circularidad. Negueruela ha seguido detallando que otra de las demandas del Consell de Ibiza fue un plan de circularidad simplificado para pequeñas empresas: «Se ha dicho que el plan lo hace cada empresa, pero haremos una estrategia de circularidad, lo que se les trasladó, y se colaborará con organizaciones independientes y con fundaciones con las que trabajamos para que faciliten los mecanismos de autodiagnóstico para hacer una evaluación de las medidas, por lo que también se contempló esta alegación verbal».

Reforma hotelera. Negueruela ha hecho referencia a que el Consell de Ibiza les pidió detalles sobre el desarrollo de la reforma de la planta hotelera: «Les hemos dicho que por supuesto iba a haber la posibilidad de mantener la reforma, como finalmente ha sucedido, aunque a diferencia de otras normativas que habían hecho otros gobiernos del Partido Popular, no aceptaríamos la mejora en crecer más alturas o más plazas sino lo contrario; facilitar más servicios y zonas comunes para que se mejore no sólo el empleo sino la rentabilidad vía servicio y no vía volumen, en la línea del decreto ley».

Iago Negueruela terminado su intervención tras las preguntas de los periodistas apostillando: «Me gustaría puntualizar que a raíz de la pregunta que se me ha formulado sobre un Consell», en referencia al de Ibiza, «en cada una de las islas se ha hablado con todos los agentes, se han recogido las alegaciones principales de distintas organizaciones empresariales, federaciones hoteleras y también de las [asociaciones] que recogen los intereses de la vivienda vacacional».

Por último, el portavoz del Govern también se ha referido al aspecto social de la ley dirigiéndose al presidente del Consell de Ibiza: «Nos gustaría hablar sobre el fondo y no sobre la forma. En Ibiza no he escuchado hablar al Partido Popular ni al presidente [Vicent] Marí de la contratación temporal y de que la Ley de Reforma Laboral mejora las condiciones de vida de forma directa a miles de trabajadores y trabajadoras de la isla de Ibiza, transformándolos en fijos discontinuos desde ya, lo que es una medida de gran importancia. Medidas que van a proteger el territorio y el medio ambiente y que conocían [en el Consell de Ibiza] desde el 18 de enero», ha reiterado.