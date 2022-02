José María Prats: un ibicenco entre los mejores estrategas

Dieciocho autores explican en ‘Estrategia. Una forma de pensar’ ese «difícil arte» y su evolución. Participan en el volumen, que acaba de ser publicado por la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, miembros del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), sabios de la geopolítica en el campo militar y profesores de la Escuela del Estado Mayor, entre ellos el ibicenco José María Prats Marí, capitán de navío de la Armada, especialista en planeamiento de operaciones navales por la escuela de la OTAN, exjefe del Estado Mayor embarcado de la Task Force 150 y de la Fuerza Marítima Europea desplegada en el Índico con motivo de la Operación Libertad Duradera y, actualmente, ya en la situación de reserva, profesor-mentor en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa en Madrid. También es autor de varios libros, como ‘Tarde de humo y fuego en la bahía de Ibiza. El bombardeo del acorazado Deutschland’.

La dirección del libro ha corrido a cargo de Federico Aznar, analista del IEEE, profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y capitán de fragata, que escribe el capítulo ‘Maquiavelo y la guerra’. Empezó con cuatro autores. Al final han colaborado 18. El capítulo de Prats en ‘Estrategia’ se titula ‘Del siglo XX al siglo XXI. Centros de gravedad. La teoría de los anillos concéntricos de Warden y la doctrina del dominio rápido’. El pitiuso explica en él que en las últimas décadas del siglo XX, los especialistas del arte operacional militar trataban de encontrar nuevos conceptos y teorías para «evitar en el futuro los errores cometidos en la guerra de Vietnam» y la manera de aplicar las nuevas tecnologías «para conseguir victorias rápidas y decisivas con el menor número de tropas». De ahí surgieron nuevas teorías como la de los anillos concéntricos de Warden y la doctrina del dominio rápido de Harlan K. Ullman y James P. Wade.

La doctrina que fascinó a Rumsfeld

«Cuando estudié en Inglaterra -cuenta Prats- estaba muy de moda la teoría del OODA (observación, orientación, decisión y acción) Loop, y los anillos concéntricos del coronel Warden». El capítulo habla, precisamente, de un momento muy concreto, del paso del siglo XX al XXI, «cuando también se aplicó la doctrina de la ‘conmoción y espanto’ (Shock and awe), creada en la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos y que fascinó al entonces secretario de Defensa, Ronald Rumsfeld». Se aplicó en la guerra de Irak (2003) con una lluvia de misiles crucero sobre Bagdad: «Se aplicó y se llevaron por delante ese país. ¿Qué ocurrió? Que el campo teórico era muy bonito, pero arrasaron de tal manera Irak que hubo que reconstruirlo. Salió carísima esa aplicación. Esa es la mejor forma de planchar un país. Logras el éxito militar, pero no el éxito total. Ganas la guerra, pero no la paz».

La guerra se basó en la doctrina del dominio rápido (achieving rapid dominance), la de «los ataques fulminantes con una fuerza tan abrumadora que se crea una situación de caos y de impotencia que anula la voluntad de vencer del enemigo y que consigue que este se rinda en un brevísimo espacio de tiempo».

Guerra híbrida

Hoy en día, asegura el capitán de navío, «está de moda la guerra híbrida, que es mezclar métodos militares con civiles, cosa que no es nueva, pues ya lo hacían César y Aníbal. Pero ahora se hace mediante ataques informáticos, la manipulación de la opinión pública para confundir al adversario o, como hemos visto recientemente, el uso de los emigrantes en las fronteras». ¿Usarán los rusos la doctrina de la ‘conmoción y espanto’ en Ucrania? «Los rusos -explica- tienen otra forma de hacer la guerra. Ellos utilizan la dilación. Juegan con los tiempos. Tienen otra forma de ver la vida. Dilatan, dilatan y dilatan el conflicto, tratan de vencer por agotamiento del adversario. En una democracia moderna eso no puede hacerse porque la opinión pública se te echa encima».

En el libro escriben varios sabios de la estrategia nacional, como el coronel del Ejército de Tierra José Pardo de Santayana, coordinador de investigación del IEEE (‘Los intérpretes de Napoleón: guerra total y batalla decisiva’); el coronel de Tierra Carlos Javier Frías (‘La vigencia de las armas nucleares en el siglo XXI’), jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73, y José Luis Pontijas (‘Estrategia y geografía: la geoestrategia’), coronel de Artillería, analista de seguridad euroatlántica en el IEEE y doctor en Economía Aplicada.