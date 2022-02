Las Pitüses bajaron ayer de los 900 casos activos de covid, siguiendo con la línea de fuerte descenso de los últimos días. Son ahora 849, frente a los 906 registrados el día anterior. Es una cifra que no se veía en Ibiza y Formentera desde antes de las fechas de Navidad, cuando aún no había irrumpido la sexta ola. En la última jornada únicamente se detectaron 29 nuevos positivos, todos ellos en Ibiza. Formentera no registró ningún contagio nuevo.

El número de hospitalizados por coronavirus sumó ayer un nuevo ingreso en planta. El total de pacientes en centros hospitalarios de Ibiza es de 63, aunque se mantiene la cifra de ingresados en las UCI, que siguen siendo nueve, uno de ellos el hombre de Formentera de 55 años que tuvo que ser trasladado en diciembre a la unidad de críticos de Son Espases para ser sometido a una oxigenación extracorpórea. Balears registró ayer 512 nuevos contagios, la cifra más baja desde primeros de diciembre, 449 correspondientes a Mallorca y 31 a Menorca.