Bartolo Bonet: «No compensa tener en Ibiza una UCI pediátrica»

El jefe de Pediatría del Hospital Can Misses, Bartolo Bonet, lo tiene muy claro cuando se le pregunta si hace falta una UCI pediátrica en el Hospital Can Misses: «No compensa». El especialista recalca los «pocos» traslados que se realizaron el año pasado y el hecho de que cada vez son necesarios menos de neonatos prematuros. En este sentido, hace hincapié en que los posible casos supondrían poca actividad para los profesionales que se ocupan de ellos: «Para ser bueno necesitas atender a muchos pacientes». Bonet insiste en que la atención que se brinda en Pediatría de Can Misses «no tiene nada que envidiar» a la de otros centros y alaba el funcionamiento de la unidad de traslado pediátrico. El jefe del servicio es consciente del trastorno que supone un traslado pediátrico para las familias. En todos los aspectos, pero sobre todo en el emocional ya que están apartados de su entorno, que en un momento tan difícil sería su principal apoyo.