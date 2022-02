Psicólogos de Ibiza critican que el Govern forme a docentes en salud mental

Mientras la conselleria de Educación afirma que el profesorado está recibiendo formación específica para hacer acompañamiento a los alumnos en procesos emocionales, «haciendo el papel de psicólogos», desde el Colegio Oficial de Psicología de Balears (Copib) se muestran contrarios a esta decisión.

La vocal del Copib en las Pitiusas, Ana Pallás, lejos de desprestigiar los diferentes perfiles profesionales que hay en los centros educativos, dice que el objetivo es crear equipos multidisciplinares, «donde cada uno ejerza la profesión que ha estudiado». «No se trata de darles una charla y ya está. Cada profesional tiene que dedicarse a lo suyo y los profesores ya tienen mucho trabajo como para tener que asimilar funciones de otros perfiles que no son el suyo», apunta.

Pallás defiende que se instaure la figura de psicólogo educativo en las aulas para «trabajar, de forma específica, en el desarrollo y etapa evolutiva en la que se encuentre el estudiante». Recalca que, al estar el psicólogo en los centros, no se realiza un proceso clínico como sí ocurre en las consultas de Psicología, pero «permite detectar situaciones relacionadas con la salud mental a tiempo».

Este profesional interviene en diferentes ámbitos: desde el personal y familiar hasta el institucional y sociocomunitario, trabajando codo con codo con los alumnos, profesores y agentes educativos. Entre las situaciones más recurrentes en la comunidad educativa está el bullying, donde el psicólogo tiene un papel clave para prevenir el conflicto, dando pautas al estudiante que le permitan gestionarlo sin llegar a la violencia. También juega un papel importante a la hora de asesorar a los padres, haciendo de puente entre los docentes, estudiantes y familiares.

A raíz de la pandemia, indica la vocal del Copib, los problemas de salud mental «se han agudizado muchísimo entre los jóvenes». Habla de trastornos de ansiedad, obsesivos compulsivos, alimentarios y depresión. «Los chavales están más inestables por esta situación que vivimos y estamos viendo que los perfiles más ansiosos han empeorado», matiza.

Solo en las Pitiusas, subraya, hay alrededor de 150 psicólogos colegiados en el Copib y «actualmente están desbordados».

CEPCA. La salud emocional está ligada a los resultados académicos

También el Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca) del Consell de Ibiza denuncia, precisamente, esta situación. Para la responsable del servicio, Belén Alvite, es imprescindible destinar más recursos para atender a los jóvenes en los centros para que «la situación sea preventiva y no patológica».

Está demostrado, recalca, que «hay que compatibilizar adquirir conocimientos con estar bien mentalmente». Lo que no puede ser, añade, «es que haya docentes que aprovechen sus clases para incidir en la importancia de la salud mental. No es lógico que, por ejemplo, un profesor de Matemáticas se encargue de eso».

Alvite también alerta de la falta de profesionales en los institutos. «Siempre hemos estado bajo mínimos, pero ahora la salud mental está sobre la mesa y hay que aprovecharlo», dice, en referencia a la pandemia. «Los orientadores son imprescindibles, pero lo que les falta a los chavales ahora mismo es aprender a gestionar sus emociones más que conseguir objetivos académicos», apunta.

Y es que desde el Cepca están muy encima de este asunto. Desde hace años se acercan a los centros para conseguir un desarrollo saludable en todos los aspectos de la vida del estudiante: físico, psicológico y social. Lo hacen a través de programas de prevención e incidiendo, entre otros, en el uso de las nuevas tecnologías, la educación afectivo-sexual, la igualdad, la violencia de género o el consumo de drogas.

Pero Alvite echa de menos dar un paso más. «En Primaria se están llevando a cabo proyectos muy potentes (yoga, mindfulness…), pero en la adolescencia, que no es lo mismo que te pillara en 1990 que en 2022, no se está dando una respuesta adecuada», critica. En esta línea, alude a la Consulta Jove. «Con las enfermeras que hay en todos los institutos nos estamos dando cuenta de que es a ellas a quienes les cuentan sus problemas emocionales, hay que reforzar esto».

El Cepca tiene dos psicólogas, una se encarga de asesorar y tratar a las familias, mientras que la otra imparte formaciones en los centros educativos. Aunque atienden diferentes problemáticas, la mayoría están relacionadas con las adiciones en chavales de entre 12 y 17 años. Solo en 2021 atendieron 108 primeras visitas, a las que hay que sumar los seguimientos. En total 251 familias recibieron tratamiento psicológico.

En cuanto a los alumnos que acaban Bachillerato, la historia se repite. La Universitat de les Illes Balears (UIB) no presta atención psicológica, pero señalan que están trabajando «en implantar este servicio».

RECURSOS EN LOS CENTROS. Cómo actuar cuando se detecta un cuadro desfavorable

Los centros de Balears tienen dos recursos destinados a tratar a los alumnos que presentan un cuadro relacionado con sus posibles patologías o con la salud mental: la Consulta Jove y Cooreducasalut.

El primero es un servicio que ofrecen los profesionales de los centros de salud (enfermeras y médicos) a los jóvenes escolarizados en Secundaria con el objetivo de mejorar la salud y ayudarles a que sus decisiones sean lo más saludables posibles. Se desplazan una vez a la semana al instituto y abren una consulta anónima para actuar de «forma preventiva», que puede ser individual o grupal, destaca el coordinador balear de Salud Mental, Oriol Lafau. Si detectan un caso grave, como ideación suicida o un trastorno de conducta alimentaria, hacen de «nexo» entre las conselleries de Educación y Salud.

El otro recurso está gestionado por la enfermera gestora de casos, Pilar Rodríguez, que está en Palma y es ella quien se encarga de todas las islas. Es el último eslabón que se activa cuando «saltan las alarmas».

Por otra parte, Lafau recuerda que los centros de salud del archipiélago contarán con la figura del psicólogo clínico este mismo año. «En abril, mayo y junio empiezan en Mallorca, por tema de población, y esperamos que antes de que termine el año estén en Ibiza», dice. «Vamos a ver cómo funcionan y, si va bien que eso es lo que pensamos, se podría plantear que se desplacen también a las escuelas con el equipo de Atención Primaria», añade.

El objetivo de incluir a los psicólogos en los centros de salud tiene un objetivo claro: prevenir. «Van a estar trabajando de la mano con el médico de cabecera, lo que va a reducir tiempos de espera que se pierden en las derivaciones porque se va a detectar el problema antes», asegura.

TRES MESES DE ESPERA. Unos 300 jóvenes acuden por primera vez al psicólogo en 2021

El Área de Salud Mental de las Pitiusas tiene 13 psicólogos y 13 psiquiatras para una población que supera las 162.000 personas, según los datos de empadronamiento recogidos por el Ibestat a finales de 2020 (151.827 en Ibiza y 11.904 en Formentera). «Estamos en la media nacional», recalca el coordinador balear de Salud Mental, «pero hacen falta más especialistas».

Solo el año pasado tuvieron 750 primeras visitas y casi 5.000 seguimientos en la isla de Ibiza. «En la franja de 15 a 29 años han crecido mucho las peticiones de consulta, de hecho son las que más han aumentado», explica. «De esas primeras citas, 300 corresponden a ese colectivo», añade.

Aumentan las solicitudes y, por tanto, la lista de espera. Si antes de la pandemia un paciente esperaba de media 40 días para ver al psicólogo o al psiquiatra por primera vez, ahora esa demora se sitúa entre los dos y tres meses. «Esto es complejo porque no es lo mismo esperar para que te miren una lumbalgia a que te citen porque estás mal y no detectas el motivo; o sí lo detectas, pero no sabes afrontarlo», lamenta. Lo habitual después es citarles cada mes y medio, pero si la situación es grave «se intenta» hacerlo cada 15 días.

Las primeras visitas de los psicólogos duran una hora, mientras que las siguientes se reducen a 40 minutos. Si se trata de una consulta con el psiquiatra, la primera valoración ocupa 40 minutos y las sucesivas no superan la media hora. «Normalmente, con siete u ocho sesiones es suficiente, pero si son casos graves pueden llegar al año», indica Lafau.

El coordinador balear de Salud Mental reconoce que los datos avalan la necesidad de proteger la salud mental, sobre todo en los jóvenes, un colectivo en el que «ya se ha constatado que el suicidio es la primera causa de muerte no natural».

Subraya que se están dando muchos casos nuevos relacionados con la ansiedad y la depresión y que, por el contrario, no están aumentando las enfermedades mentales graves, como por ejemplo la esquizofrenia.

En datos, España apenas destina el 5% de su inversión sanitaria a la salud mental, un porcentaje muy por debajo del resto de países de la Unión Europea, que se sitúa en el doble.