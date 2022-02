La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, ha abierto juicio oral contra el alcalde de Sant Antoni, José Tur, Cires, y la concejala Cristina Ribas, del PSOE, por un supuesto delito de prevaricación tras evitar, en el pasado mandato, la apertura del chiringuito de Cala Gració después de que la junta de gobierno autorizara su montaje y puesta en marcha.

Después del revuelo que causó el montaje del chiringuito en un paraje sin edificar en primera línea de costa, junto a la desaladora, el equipo de gobierno revisó el expediente y halló «irregularidades» en la tramitación, lo que provocó que se diera marcha atrás y que el promotor, la entidad Bambagas SL, presentara una querella contra los dos políticos (el exalcalde y la responsable entonces del departamento de Urbanismo) y dos técnicas municipales que emitieron informes.

Sin embargo, la jueza sólo ha abierto juicio oral contra los dos políticos al apreciar, según las fuentes consultadas, que los informes de la dos técnicas son ajustados a derecho. Además, la defensa de Tur y Ribas sostiene que ambos actuaron en función de dichos informes. De hecho, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa, pero la jueza, a instancias de la acusación particular, que pide una pena de 12 años de inhabilitación para ocupar un cargo público al exalcalde y la exconcejala de Urbanismo, según publica Peródico de Ibiza, ha optado por seguir adelante con el juicio. En todo caso, aún está pendiente que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de la defensa de Tur y Ribas, al que se ha adherido el Ministerio Fiscal, en contra de la transformación de la causa en procedimiento abreviad, el paso previo a la apertura de juicio oral. Como dicho recurso no suspende el proceso, la magistrada ha seguido adelante sin esperar a la resolución de la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando se supo que la Demarcación de Costas había autorizado, con el visto bueno de la junta de gobierno de Sant Antoni, la instalación de un chiringuito desmontable (para 11 mesas y 38 sillas) sobre las rocas de Cala Gració por un período de cuatro años. Cada año, antes del 30 de octubre, la empresa adjudicataria tenía la obligación de desmontar el chiringuito. La conselleria balear de Territorio también informó favorablemente.

Sin embargo, surgieron muchas críticas de diversos colectivos sobre el impacto que iba a generar esta instalación en una zona virgen sin ninguna edificación y el equipo de gobierno decidió dar marcha atrás. Entonces, la que era concejala de Urbanismo Cristina Ribas justificó que se había detectado «algún fallo en la tramitación». Ordenó la suspensión del inicio de la actividad con el argumento de que se había de obtener el certificado de final de obra. El promotor no lo hizo al considerar que, al ser una instalación desmontable, no era necesario y presentó un recurso contencioso administrativo en el juzgado. Este asunto se complicó aún más por las divergencias internas en el Ayuntamiento. El secretario de la Corporación emitió un informe en el que defendía que no era necesario la obtención del certificado de final de obra en contra del criterio de otras técnicas municipales. Finalmente, a finales de septiembre, la empresa desmontó el chiringuito, que, pese a tener una concesión de cuatro años de duración, no llegó a abrir sus puertas ni un solo día.