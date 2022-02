Hoteleros de Ibiza: «El Govern hace ‘marketing’ a costa de nosotros con la Ley Turística»

Ni salvaguardas en caso de tener problemas de financiación, ni prohibir los albergues turísticos, ni simplificar el plan de circularidad, ni favorecer que los menores de 18 años se alojen con sus padres, ni permitir un tercer alojado en las habitaciones que tengan espacio para ello. Nada de lo que la Federación Empresarial Hotelera pidió al Govern balear aparece en el Decreto Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, afirma su gerente, Manuel Sendino.

El viernes, cuando desde el Ejecutivo se les remitió el texto cinco minutos antes de que fuera aprobado por el Consell de Govern, no sabían siquiera que iba a haber una moratoria de cuatro años de la bolsa de plazas turísticas: «Desconocíamos que se incluiría ese bloqueo. No nos esperábamos ni eso ni que se aprobara la mañana del viernes ni que no se recogiera nada de lo pedido en ese texto» tras dos semanas de negociaciones.

"Yo creo que esa legislación ya forma parte de la campaña electoral, pues es un discurso ideológico», afirma Sendino

«Con esa Ley Turística están haciendo marketing a costa de nosotros. Yo creo que esa legislación ya forma parte de la campaña electoral, pues es un discurso ideológico», afirma Sendino, que se pregunta: «Si se habla de decrecer en ese texto, ¿por qué no se habla de los pisos turísticos? ¿Por qué una moratoria de cuatro años? ¿Cuál es el fundamento de que sean cuatro años?».

Peticiones «desatendidas»

«Nada de lo pedido», recalca. La patronal había solicitado «salvaguardas para los establecimientos que tuvieran más dificultades para esa adaptación, obviamente previa justificación y explicación, no una salvaguarda genérica de ‘si no me apetece no lo hago’. Por ejemplo, que se pudiera explicar que por razones financieras o por razones operativas no se podían acometer esas inversiones en los plazos y modos establecidos».

Respecto a la sustitución de las calderas de gasoil, cree que la mayoría lo podrá cumplir: «Pero puede haber algunos alojamientos donde esa instalación resulte muy difícil. Esos sitios deberían tener la oportunidad de poder explicar por qué no pueden hacerlo, de argumentarlo». Fue otra petición desatendida, como la de que figurara la prohibición de los albergues, que el Govern deja para «una disposición adicional o una enmienda» en la tramitación parlamentaria: «Se contradice que los mantengan con ese discurso de la presidenta balear, Francina Armengol, sobre que este Decreto Ley persigue que haya más calidad en la planta hotelera. En Sant Antoni hay uno que de ser un hostal de 80 plazas pasó a ser un albergue de casi 400 plazas, con literas, habitaciones submarino… ¿Esta es la apuesta por la calidad?». Pidieron, y tampoco les escucharon, «la simplificación del plan de circularidad. Hay que hacer planes para todo. Si se quita alguno y se simplifica, pues mejor».

«Nada de eso aparece. Dicen que van a hacer, que harán… Pero lo único que dejan claro son nuestras obligaciones», se queja Sendino. «Hay establecimientos -añade- que por su configuración arquitectónica u operativa van a tener más dificultad para adaptarse. No han tenido en consideración eso». Tampoco la petición de favorecer el turismo familiar: «Los menores de edad se pueden alojar sólo hasta los 15 años con sus padres. Solicitamos que pudieran también estar con ellos hasta cumplir la mayoría de edad, 18 años. Es algo que limita la capacidad de demanda de este segmento familiar».

También desoyeron desde la conselleria balear de Turismo la petición de la ‘tercera cama’, es decir, que pueda haber un tercer adulto en habitaciones grandes: «¿Por qué no va a poder compartir habitación un grupo de tres personas, siempre que el espacio lo permita? Al menos que se permita en algún porcentaje».

«Despreciados por el Govern»

Para Alicia Reina, presidenta balear de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), «se ha utilizado la fórmula del decreto, lo cual no es sano para una sociedad democrática», además de ser «una falta de respeto hacia el sector que pretende regular». Señala que se ha publicado « sin consenso, pues no se ha escuchado a las partes implicadas y no se las ha dejado participar en su redacción, ni se han recogido ninguna de sus propuestas».

«Se favorece a las grandes cadenas hoteleras y grandes empresas del sector»

Critica que «a pesar de ser una Ley Turística, solo abarca al sector hotelero», lo que, a su juicio, «confirma que es el sector más denostado y despreciado por el Govern». El texto definitivo «es decepcionante y frustrante, especialmente para las pequeñas cadenas, y hoteles independientes, que se van a ver más perjudicados por las dificultades operativas y financieras necesarias para su implementación. Los coloca en una posición de vulnerabilidad que amenaza su subsistencia». Sin embargo cree que «favorece a las grandes cadenas hoteleras y grandes empresas del sector».

Respecto a los plazos de implementación de las medidas, cree que «son insuficientes y asfixian a las pequeñas y medianas empresas». Las «supuestas ayudas» (60 millones de euros) a través de los fondos europeos «van a ser insuficientes para implementar todas estas medidas en todo el sector», alerta Reina. Califica de «desproporcionado, excesivo y agresivo» el régimen sancionador, «sin que exista un equilibrio entre las acciones a punir y el montante que se impone por cada tipo de incumplimiento».

«Requisitos trasnochados»

La moratoria de plazas, «aparecida por sorpresa, no se incluía ni en los borradores». Opina que «se debería haber dialogado y consensuado con todos los agentes implicados».

También advierte de que «la clasificación hotelera añade como obligatorias, en todas las categorías, las medidas que quieren imponer por decreto y siguen manteniendo requisitos obligatorios trasnochados».

La Pimeef fue informada de la moratoria un día antes

Mientras la Federación Hotelera pitiusa, buena parte de la patronal hotelera (a excepción de las grandes cadenas) y el Consell de Ibiza conocían el viernes que el Decreto de la Ley Turística incluía una moratoria por cuatro años de la bolsa de plazas, la Pimeef se enteraba el jueves, admite su presidente, Alfonso Rojo. Lo supo a través de la PIME de Balears. Pero fue tan tarde que no pudieron reunir a sus asociados para tomar una decisión conjunta, explica Rojo: «De ahí que la PIME se abstuviera al respecto en la mesa social», reunida tras el Consell de Govern que aprobó la medida. Rojo expresó ayer su «malestar por no tener conocimiento de la totalidad con tiempo». Aunque cree que las formas empleadas por el Govern «no han sido las correctas», dice, no obstante, que la Pimeef está a favor de no crecer: «Es algo que hemos dicho desde hace años: hemos tocado techo».

Josep Marí Ribas acusó al presidente del Consell, Vicent Marí, de que «no se hicieron aportaciones» desde la institución insular en las reuniones que mantuvieron

Por su parte, Josep Marí Ribas, conseller de Transportes, cree que este decreto tiene «un amplio consenso, tanto de los empresarios y la sociedad balear» y acusa al presidente del Consell, Vicent Marí, de que «no se hicieron aportaciones» desde la institución insular en las reuniones que mantuvieron. «Lo que debe hacer es sumarse al contenido de la ley», dijo ayer Marí en Santa Eulària.