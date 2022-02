Aitor Morrás: «Una parte del taxi de Ibiza no acepta ningún tipo de control»

La gestión de Aitor Morrás al frente de las concejalías de Movilidad, Vivienda y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Ibiza no está pasando desapercibida. El que fuera cabeza de lista de Unidas Podemos en el municipio y actual segundo teniente de alcalde ha tenido que afrontar un plante patronal del sector del taxi, en un conflicto que sigue abierto. Este pasado mes de enero, además, presentó una iniciativa que marcará profundamente el futuro de la ciudad de Ibiza: el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

«Espero que la patronal entienda que debemos procurar que el servicio de taxi sea seguro». Estas declaraciones suyas sentaron muy mal entre los taxistas porque entendieron que extendía una sospecha sobre el sector. A día de hoy, ¿el servicio de taxi en Ibiza es inseguro?

No sabemos si es seguro o no. Ahora mismo desconocemos si un taxista está conduciendo 20 horas seguidas. Lo que sí sabemos es que la gran mayoría hace 12 horas 7 días a la semana. Y eso es así porque los taxis no paran ni un día. Si no tenemos capacidad de información no podemos actuar, por eso una de las soluciones que propusimos es asegurar los tiempos de conducción.

¿Cree que el sector del taxi no quiere rendir cuentas a nadie?

Una parte del sector del taxi está acostumbrado a no tener ningún tipo de control y no dar cuentas a las administraciones. No hay que generalizar. Hay personas y colectivos que cumplen las normas y que quieren mejorar las condiciones de sus trabajadores y mejorar el sector. Hay quienes cometen infracciones y quienes que no, y a menudo pagan justos por pecadores.

¿Por qué se ha llegado a esta situación?

Hasta ahora ninguna institución ha querido tomar cartas en el asunto, no se ha intervenido y al final algunos se han autorregulado cuando tienen licencias municipales y quien debe regularlo es el ayuntamiento. Un ejemplo de su forma de actuar: llegó al Ayuntamiento un escrito de la Federación Insular del Taxi diciendo que una asamblea habían decidido que los días festivos serían los días 5 y 8 de agosto. Les respondí que quien decide los días festivos es el Ayuntamiento de Ibiza.

¿Habrá un tope de horas semanales?

Yo no hablo de jornadas laborales, porque eso es competencia del Ministerio de Trabajo. Estoy hablando de tiempos de conducción para que el servicio sea seguro. En el sector del transporte, los camioneros tienen un tacómetro para que no conduzcan 10 horas seguidas. El taxi no lo tiene, pero llevan gente, está la seguridad viaria en juego. La competencia municipal es en la seguridad y la calidad de servicio, y por eso actuamos. Y creemos que es lógico que una persona tenga un día de descanso a la semana.

Pero hay taxistas asalariados que quieren trabajar ese día porque tienen asumido hacer un esfuerzo en la temporada de verano para ganar un dinero extra y descansar durante los meses de invierno. ¿Usted quiere acabar con esta forma de trabajar?

Hay derechos que son irrenunciables. No puedes decir, «no quiero estar asegurado, no quiero vacaciones». No puedes renunciar a eso. Son derechos de seguridad. Yo no quiero que paren los coches en verano, solo quiero que las personas no tengan tiempos de conducción tan largos. En verano la carretera es muy estresante, especialmente en los turnos nocturnos.

La patronal dice que este sistema les obliga a parar durante un día y les supone una pérdida económica. ¿Entiende sus quejas?

Claro, pero es que cualquier empresa debe contemplar, dentro de su cuenta de explotación, las consecuencias de los descansos de los trabajadores

El alcance del paro que convocó la patronal tuvo una incidencia muy elevada. ¿Cree que hay taxistas que apoyen sus iniciativas?

Yo no considero que haya una unanimidad en el sector, porque es importante recordar que no fue una huelga, sino un paro patronal. No hay unanimidades. Insisto, no hay que generalizar. Estamos hablando de un sector que está muy fraccionado y con muchas sensibilidades distintas. Hay 146 licencias de taxi en Vila y hasta ocho asociaciones distintas para representarlos.

En el caso que el acuerdo sea imposible, ¿se ve capaz de mantener este pulso?

Ha sido la patronal del taxi quien lo ha tomado como un pulso porque no acepta ninguna de las opciones que les ofrecemos. Les propusimos un sistema de control biométrico [mediante huella dactilar] y se negaron. El Consell, con buen criterio, propuso que el taxímetro no facturase si el vehículo iba a más de 110 km/h, y se negaron. Pero señores, ¡si no pueden ir a más de esa velocidad! Cualquier restricción que se les ponga, no la ven con buenos ojos porque no quieren ningún control por parte de la administración. Insisto, no hay que generalizar. Los hay que cumplen, pero existe una parte que, pese a que son un servicio publico, no quieren ser controlados de ninguna manera.

¿El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se ha aprobado incluye una zona de bajas emisiones, como obliga la Ley de Cambio Climático? La oposición denuncia que no es así.

La ley obliga a que las ciudades de más de 50.000 habitantes incluyan una zona de bajas emisiones antes del 2023. El trámite de este PMUS empezó a finales de 2017 y durante tres años ha estado en manos de la comisión balear de Medio Ambiente. Mientras, en mayo de 2021, se aprobó la Ley de Cambio Climático, con lo que nuestro PMUS no ha podido incorporar esta exigencia, aunque en su página 81 ya se contempla su futura creación. Lo que pretendía la oposición con estas críticas es que retiráramos el plan y que iniciáramos otra vez los trámites, que son muy largos. Como el PMUS es un plan director con una comisión de seguimiento, incorporaremos una zona de bajas emisiones este año. Estamos a tiempo.

¿Qué supone establecer una zona de bajas emisiones?

Primero hay que estudiar el impacto medioambiental que causan los vehículos motorizados en la ciudad, dónde es más notable esta contaminación y cómo reducirla. Tenemos que establecer esta área. Será un proceso participativo en el que se escucharán todas las voces de la ciudad.

¿Implicará restringir la circulación de turismos?

Es una de las medidas, pero no solo eso, sino también facilitar otros modelos de movilidad. En algunas ciudades que han hecho zonas de bajas emisiones sí han restringido la circulación. Ya veremos, todavía es pronto para establecer el modelo y la forma.

¿La zona de bajas emisiones incluirá toda la almendra urbana interior al primer cinturón (la E-10)?

Ahora todavía es demasiado pronto para decirte nada.

Hablemos de algunas de las medidas que contempla el PMUS. ¿Por qué Ignasi Wallis de un solo sentido?

Está demostrado que en las vías de único sentido la circulación es más fluida y constante. Lo vimos cuando Isidor Macabich y la avenida deEspaña se cambiaron a sentido único. En su momento también se generó una incertidumbre sobre si iba a funcionar, y se ha demostrado que fue un éxito. Además, con el cambio de sentido de Bartomeu de Roselló y la avenida de Santa Eulària, también facilitaremos un acceso más directo a la Marina. Otra ventaja es que el semáforo del cruce de Ignasi Wallis con Isidor Macabich, en vez de tener ocho secuencias tendrá cuatro, con lo que mejorará la fluidez.

La principal crítica al plan de ampliación de aceras es que suprime plazas de aparcamiento. ¿Qué les decimos a los residentes del centro de Vila que ahora tardan mucho más en aparcar?

El imaginario colectivo está centrado en el coche, pero debería enfocarse en lo que estamos consiguiendo, que es ganar espacio para la gente, para los peatones y los que quieren ir en bicicleta. En Vila existe el colectivo ‘A Vila en bici’, que está haciendo un magnífico trabajo en pro de la utilización de la bicicleta y para que haya unos carriles seguros, y nosotros, en esa escucha que hacemos a la sociedad civil, fomentamos este tipo de movilidad. Gracias al ensanchamiento de aceras, donde antes había vehículos ahora hay vecinos paseando, y eso beneficia el comercio local. El futuro pasa por habilitar espacios para aparcar en la E-10 cuando el Consell, de una vez por todas, ejecute su remodelación.

¿Se ha desechado la creación de un aparcamiento subterráneo en el centro?

Tenemos un anteproyecto para hacer un parking subterráneo en la plaza de la antigua sa Graduada, pero la prioridad de gestionar la crisis de la pandemia por parte de nuestros servicios técnicos nos ha obligado a retrasar este compromiso a la siguiente legislatura. Seguimos con la idea de quitar los coches en superficie para dejar espacio a las personas.

Los aparcamientos disuasorios que están más allá de la E-10 tienen deficiencias de mantenimiento y accesibilidad. ¿No hubiera sido razonable implementar primero una red de parkings disuasorios potentes antes de vaciar el centro de plazas de aparcamiento?

Existe un problema de raíz en cómo ha sido el urbanismo en esta ciudad, porque no se ha reservado suelo para eso. El resultado es que algunos de los aparcamientos disuasorios que se están usando ahora no se encuentran en suelo público, sino que están alquilados por el Ayuntamiento, y llegará un momento en que esos suelos se urbanicen y ya los perdamos como parkings públicos. Por eso insisto en que todas las instituciones debemos hacernos cargo de este problema, y tanto el Ayuntamiento como el Consell debemos trabajar de forma conjunta para que la E-10 se transforme y tenga más aparcamientos. Sería la solución, crear un anillo con plazas donde dejar el vehículo.

¿Les ha consultado el Consell el plan para transformar la E-10? ¿Hay comunicación fluida?

Se nos mostró el plan para la E-10, pero también es cierto que falta una reunión entre el presidente del Consell y el alcalde para hablar definitivamente de este proyecto. Lo estuvimos hablando la teniente de alcalde Elena López y yo con el conseller Mariano Juan, que nos mostró y explicó el proyecto, pero entendemos que debe tratarse entre los máximos representantes de las instituciones.

El PMUS contempla también la reforma de la avenida de Sant Josep.

La avenida de Sant Josep es también E-10 y el Consell debe tener en cuenta que queremos que sea tratada como una vía urbana. Nuestra intención es remodelarla cuanto antes mejor. Por nuestra parte, en todos los edificios nuevos que se construyen ya hay un retranqueo hacia atrás para que la vía no esté tan ajustada a las casas. Lo que podemos hacer nosotros, lo hacemos ya.

La mayoría de actuaciones del PMUS están señaladas como de prioridad ‘alta’, lo que supone tenerlas terminadas en dos años. ¿Es un calendario realista?

Mientras el plan se tramitaba, nosotros hemos ido trabajando y adelantando cosas. El plan son directrices, y a medida que va evolucionando la ciudad se van implementando los proyectos.