Yor-D, dj de Ibiza: «No tengo un equipo de dj para invidentes, tiro de memoria»

A pesar de que es la primera vez que trabaja con esta mesa de mezclas, Jordi Sunyer Bonet, invidente desde muy pequeño, se familiariza rápidamente con ella. El joven dj, conocido artísticamente como Yor-D, comienza su sesión con deep-house. «Es alucinante, tiene un don para lo técnico, intuye fácilmente cómo funciona un aparato cuando lo toca», comenta David Moreno, dj y director ejecutivo de Ibiza Pure Radio. Lo entrevistó hace diez minutos en su programa ‘Gotas de sal y arena’. «Mezcla los temas manualmente, no utiliza sincronizador», explica mientras los contempla con admiración. Moreno ha sido testigo del progreso de este joven ibicenco de 24 años, que perdió la vista «con tres años y medio» a raíz de «una encefalitis muy fuerte». La música y pinchar, explica Yor -D, le han gustado «desde siempre». «Mi primera mesa de mezclas me la compraron con catorce o quince años», comenta.

Tanto él como Moreno recuerdan perfectamente cómo se conocieron. «Fue en 2016 en Ibiza Global Radio», la emisora en la que trabajaba entonces Moreno. Jordi Sunyer había grabado una sesión para que la escuchara. «No le gustó por la calidad del sonido, así que lo dejamos pasar un tiempo», reconoce el joven dj. Fue ese mismo año cuando empezó a hacer sus primeros pinitos profesionales. Fue Steeve Valverde, dj residente de Es Paradís, quien le dio la primera oportunidad. Tras hacer sesiones de práctica con él, pinchó en la fiesta ‘Glow’ en esta discoteca. Tenía 20 años.

En 2019 Moreno le llamó y, viéndole preparado, le ofreció colaborar periódicamente con su nueva emisora, Pure Ibiza Radio. Desde entonces, ha visitado el estudio de radio en varias ocasiones. Fue ese mismo año cuando el joven dj participó en su primera primera fiesta de apertura y su primer closing, fue en Es Paradís. Allí coincidió también con Moreno, al igual que en Cova Santa, antes de la pandemia.

Herramientas de trabajo

Para trabajar, Yor-D emplea «un equipo normal». «No está adaptado para personas invidentes. Me conozco los botones de la mesa de mezclas. Me lo aprendo todo de memoria», explica. Se baja de una plataforma digital la música que le interesa. «En el ordenador tengo un lector de pantalla y a medida que la aplicación lee los títulos en voz alta los voy seleccionando. Los escucho dos o tres veces y guardo los que me gustan en el USB», añade. Lo que le resulta más complicado, explica, «es organizar la música por carpetas dentro del pen drive». «Mezclar dos temas no me cuesta», asegura.

Yor-D ya se está planteando producir: «Estoy buscando un programa que pueda usar, porque suelen ser muy visuales. De momento, he encontrado uno que me instaló el técnico de Pure Ibiza Radio y estoy haciendo algunas pruebas con la ayuda de Steeve Valverde, que es como mi mentor en la música».

El joven dj se ha tomado la pandemia con filosofía aunque está deseando que llegue abril y que abran las discotecas. En todo este tiempo se ha quitado el mono «haciendo directos en Facebook e Instagram», pero echa mucho de menos sentir la energía del público mientras pincha. De momento, lo va a hacer en las rúas de carnaval de Vila, el 27 de febrero, y de Sant Antoni, el 5 de marzo. Entre los dj a los que Yor-D admira está Carl Cox. «Me fijo en el estilo de música, más que en el nombre», asegura. Cuando se le pregunta por su sueño como dj, lo tiene claro: «Vivir de esto toda la vida».