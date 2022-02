Covid en Ibiza: El número de enfermos graves se reduce un 10% en 24 horas

Ibiza y Formentera registraron ayer el número más bajo de pacientes covid ingresados de las últimas tres semanas. En estos momentos hay 73 enfermos graves o críticos, ocho menos que el jueves, lo que supone que en apenas 24 horas los ingresados se han reducido un 9,9%. Desde el pasado 31 de enero, cuando se alcanzó el pico de hospitalizados por covid de esta ola, la reducción ha sido de un 23,9%.

La espectacular caída de la última jornada se concentra entre los ingresados en planta, ya que el número de enfermos críticos de coronavirus apenas se ha reducido en uno: de los nueve que se contabilizaban el jueves a los ocho de ayer.

El Hospital Can Misses acoge a 69 ingresados. De ellos, 65 están en planta. En la F y G de Medicina Interna permanecen aislados los pacientes covid que aún son positivos, mientras que los demás ocupan camas de otras unidades. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital público cuenta con cuatro afectados.

A ellos, y también a cargo de la sanidad pública, pero en Mallorca, se añade el enfermo de 55 años de Formentera trasladado a la UCI del Hospital Son Espases, donde se le sometió a una oxigenación extracorpórea (ECMO). Además, hay tres pacientes covid en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En las últimas 24 horas los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaron 71 positivos: 66 en Ibiza y cinco en Formentera. Desde mediados del pasado mes de diciembre no se registraba un número tan reducido de nuevos contagios en un día que no fuera festivo.

Estos nuevos casos, teniendo en cuenta las altas, dejan el número de contagios activos de coronavirus en las Pitiusas a punto de bajar de los mil, en 1.004, situación que no se daba desde antes de Navidad.

En la última jornada volvió a aumentar ligeramente el número de profesionales sanitarios que están en vigilancia ante la sospecha de haberse contagiado. Son un total de 63, detalló el Área de Salud de Ibiza y Formentera. De ellos, 59 han dado positivo en las PCR, ocho más que el día anterior.

Afectados en residencias

Desde la conselleria balear de Salud informaron ayer de que un total de 31 usuarios de las residencias de Ibiza están afectados por el virus en estos momentos. La gran mayoría de ellos se encuentran en estado leve. Únicamente dos de los afectados están ingresados.

El Hospital Residencia Asistida de Cas Serres tiene 22 usuarios y cinco trabajadores con la infección activa, mientras que en Sa Residència están en esta situación cinco intermos y cuatro profesionales. Los dos hospitalizados son un interno de Can Blai (donde hay dos mayores y tres empleados contagiados) y otro de Reina Sofía (dos usuarios y un profesional contagiados).

La conselleria balear de Educación, por su parte, señala que durante la última semana se han detectado 116 positivos entre los escolares (106 en Ibiza y diez en Formentera) y otros 16 entre los docentes (dos de ellos en Formentera). En estos siete días no se ha tenido que poner en cuarentena a ningún grupo.