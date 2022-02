El equipo de gobierno del Consell de Ibiza celebra la operación urbanística que proponen el Govern balear y el Ayuntamiento de Sant Josep para solucionar el problema de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar, y se compromete a «facilitarla». El vicepresidente primero, Mariano Juan, del PP, afirmó ayer que está «contento» con «la promesa» de la presidenta, Francina Armengol, de que se construirán nuevas viviendas en otro terreno a cambio del derribo de los Don Pepe y, con ello, la recuperación de esta zona del Parque Natural de ses Salines.

Mariano Juan recuerda que esta «solución» ya la planteó el Consell «hace más de un año y medio» y que, entonces, ya se expresó «la disposición» del gobierno insular para «reclasificar un terreno para construir viviendas alternativas» para los afectados de los Don Pepe. «Celebramos que haya llegado aunque un año y medio tarde, con todo el sufrimiento que ha generado a las 50 familias, aproximadamente, que han sido desahuciadas», indica el vicepresidente.

Dicho esto, Juan se pone de nuevo «a disposición del Ayuntamiento y del Govern balear para reclasificar los terrenos» que se adquieran. «Es cierto que no nos han explicado cómo quieren hacerlo ni qué hoja de ruta tienen, pero han de pasar por el Consell [para obtener la declaración de interés general]. Hay plena disposición para facilitar esta operación urbanística», reitera, al tiempo que indica que ahora hay que «poner plazos» y que la propuesta no quede sólo en «un anuncio, como ha pasado con la promoción de vivienda pública del solar de la comisaría de Ibiza». «Han pasado tres años y no hay ninguna construcción. La promesa [a los propietarios de los Don Pepe] se debe cumplir lo más rápido posible», advirtió.

En principio, a la espera de que los propietarios decidan si aceptan la propuesta, el Govern balear estima que las nuevas cien viviendas podrían estar construidas en un plazo de «dos o tres años».

El Ayuntamiento ya negocia la compra de un terreno rústico «próximo» a los apartamentos Don Pepe, según explicó el jueves el alcalde, Ángel Luis Guerrero, quien también dijo que la tramitación de su reclasificación (a suelo urbano) se hará de «forma inmediata». «Depende del Consell, por lo que hablaremos con el equipo de gobierno para que vaya lo más rápido posible, y de la Comisión de Medio Ambiente. La presidenta presionará para que la transformación se haga lo antes posible».

El alcalde también dijo que esta es la única opción viable para la Administración y que no se puede plantear salvar los Don Pepe a través de un cambio legislativo. «Es una quimera. No hay más», afirmó.

«Luz al final del túnel»

Por su parte, los presidentes de las escaleras del bloque A de los apartamentos Don Pepe han empezado a explicar a cada uno de los propietarios los detalles de la propuesta del Govern y el Ayuntamiento. La portavoz de los afectados, Silvia Hernández, apunta que por ahora la impresión que le trasladan los vecinos es que «se ve luz al final del túnel», aunque «hay mucho camino por recorrer tanto por parte de los propietarios como de las administraciones».