Turismo de Ibiza: La falta de personal será el «principal problema» para las discotecas este verano

Todas las previsiones son optimistas: si el covid lo permite, esta próxima temporada amenaza con convertirse en la mejor de la historia. Pero sigue habiendo nubes en el horizonte empresarial, y la principal tormenta se puede desatar (algunos dan por hecho que se desatará) debido a la falta de trabajadores.

Desde la Asociación Ocio de Ibiza, a través de su gerente, Jose Luis Benítez, advierten de que la situación es tan delicada que ya no temen que falte mano de obra cualificado: «Nuestra mayor preocupación es que no consigamos trabajadores, punto».

Como en tantas otras actividades económicas y sociales, el mayor escollo es el precio de la vivienda. En el sector recuerdan que siempre «han pagado bastante bien», por lo que resulta más preocupante que incluso a ellos les resulte difícil captar no ya talento, sino simplemente trabajadores: «Ya no es cuestión de dinero, porque aunque pagues muy bien, si una habitación me cuesta mil euros y voy a malvivir durante siete meses... Y además hay mucha gente que después de dos años se ha reconvertido y ha cambiado de sector. La falta de personal va a ser el principal problema este verano, no ya personal cualificado, sino de cualquier tipo», insiste Benítez.

Cada una de las grandes salas de la isla necesita «entre 300 y 350 trabajadores» para abrir puertas

El sector del ocio nocturno, que ayer se reunió con el presidente del Consell, Vicent Marí, necesita un músculo importante en personal. De hecho, cada una de las grandes salas de la isla necesita «entre 300 y 350 trabajadores» para abrir puertas. Son más de 2.000 personas. Poca broma.

Y eso que también se apuntan a alargar la temporada, como muchos otros sectores y el propio Consell, gracias al enorme tirón de las discotecas, que tienen previsto abrir a finales de abril, varias semanas antes del calendario tradicional. Del 28 al 2 de mayo se anuncian ya Pacha y Amnesia, Usuhaïa, Hï y DC-10, por este orden.

La idea es cerrar a finales de octubre, pero Benítez advierte: «Dependemos de la evolución del covid, de que haya vuelos y del buen tiempo».

Por su parte, el presidente del Consell considera una «buena noticia» el anuncio de la apertura en abril de las discotecas. Esta decisión, propiciada por la relajación de las normas de seguridad sanitaria contra el covid, «significa que la temporada será larga», coincide el presidente con la Asociación Ocio de Ibiza.

«Recuperando la normalidad»

«Que abran en abril es una buena noticia. Significa que estamos recuperando una normalidad que habíamos perdido». Vicent Marí recuerda que las discotecas han sufrido especialmente la pandemia iniciada a mediados de marzo de 2020: «Estos dos últimos años han sido dramáticos y el hecho de que las discotecas, que llevan dos años cerradas y han sido uno los sectores más afectados, abran y que los trabajadores puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo es una buena noticia».

Vicent Marí considera que la reapertura de las discotecas implica que la isla «disponga» de nuevo de «esta oferta turística tan importante». «Confiamos en que la temporada sea buena, de relanzamiento del sector turístico».

El presidente destaca que este sector «se ha comportado con mucha responsabilidad» en la crisis sanitaria. «Durante dos años han mantenido cerradas sus instalaciones porque no era conveniente abrirlas por la alta incidencia de la pandemia… [Que vuelvan a abrir] significa volver a la senda de la normalidad», añade Marí.

«La vuelta a la normalidad», agrega el presidente, «es una noticia muy esperanzadora, y el hecho de que las discotecas y otros negocios que no han podido trabajar [hasta ahora] planifiquen sus aperturas, y que el nivel de reservas esté siendo muy elevado, son indicadores de que tendremos un buena temporada turística».

Empezar con el deporte en abril

El presidente ibicenco aventura que este verano será mejor que el anterior: «Pensemos que para abril las perspectivas son muy positivas. Para el día 9 está programado el maratón, donde ya hay más de 3.000 inscritos, y la vuelta a la isla en mountain bike, que tiene más de 1.100 inscritos, la Ruta de la Sal… Comenzamos abril con mucha actividad deportiva y el hecho de que los hoteleros y las discotecas anuncien sus aperturas significa que Ibiza vuelve a ese mercado turístico que habíamos perdido por la pandemia».

No obstante, Marí es consciente de que todo dependerá de la evolución del coronavirus: «Confiamos en que la pandemia no vaya a más, que esté en retirada, seguimos en situación de pandemia y tenemos que ser cautelosos y seguir respetando las normas de seguridad, llevar mascarillas y todas las normas de autoprotección que son necesarias».

En cualquier caso, considera que «el hecho de que la gente se haya vacunado ha demostrado que era la mayor solución para combatir el virus».

Por otra parte, la Asociación Ocio de Ibiza ha cambiado su directiva, que ahora preside Jesús Sainz. La vicepresidencia recae en Deogracias Lara, Roberto de Lope será el tesorero y Martín Chendler, el secretario. Jose Luis Benítez se mantiene como gerente y portavoz de esta patronal.