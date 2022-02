El largo proceso de selección para conseguir la ‘col pagesa’ perfecta en Ibiza

«Esta mañana, un productor en Sant Antoni me decía que no dejan de preguntarle por la col pagesa y, como ya no hay, le piden incluso si le quedan algunas hojas», bromea Marina Morán, técnica en promoción y comercialización del Grupo Leader para las Pitiusas. La temporada de la variante de esta hortaliza es de noviembre a febrero, pero ya se han agotado todas.

Pero en la finca de experimentación agrícola de Can Marines han trasplantado cuidadosamente once unidades, aisladas por una red protectora para asegurar que ningún insecto las polinice y evitar así hibridaciones con otras variedades de terrenos cercanos cuando espiguen. Se trata de las coles que más se han aproximado a las características morfológicas y fenotípicas de la variedad local, las que más se han acercado a la excelencia de las 365 que fueron plantadas en septiembre en Can Marines. «Son los finalistas de esta temporada», apunta el técnico de variedades locales del Grupo Leader, Francisco Ruiz. El trasplante de las unidades seleccionadas requirió esperar a una meteorología idónea, «sin este sol ni este viento». «Lo mejor es que sea un día con nubes y humedad», precisa Josan Aguiló, el responsable de los cultivos de esta iniciativa de desarrollo rural en la finca propiedad del Consell. De hecho, el personal de ambas entidades colabora estrechamente en todas las labores de recuperación y promoción de este patrimonio agrícola. Una vez iniciada la recuperación, en diez años se alcanza el perfeccionamiento de la variedad de la 'col pagesa' Al quedarse con las semillas de los ejemplares de mejores características año tras año, cada vez se consigue mayor conservación, rendimiento y capacidad de resistencia. En el caso de la col pagesa, una vez que se inicia el proceso de recuperación, Ruiz calcula que en diez años se alcanza el perfeccionamiento de la variedad. «Después se puede ir avanzando para que sean más tolerantes a plagas y enfermedades, pero ya solo tocaría reproducir las semillas en estas condiciones para que nunca haya posibilidad de hibridación». Conceptualmente sería como el registro de pedigrí puro de un perro. El Grupo Leader inició este proyecto de valorización de la col pagesa en 2018. Previamente, se llevó cabo un trabajo de prospección por toda la isla en busca de los productores que seguían cultivándola. Se encontraron diez, de los que se obtuvieron diez accesiones [lote de semillas de una especia recogida en un momento y terreno determinado]. De allí se sembraron 40 unidades y fueron los propios agricultores los que seleccionaron las tres que más se ajustaban a las características de la variedad local, de mayor tamaño. Este proceso de valorización se lleva a cabo junto a otra variedad de col, la set setmanes, una variedad habitual en la isla que muchos agricultores consideraban autóctona. «Se introdujo hace sesenta o setenta años y tiene un ciclo más corto que la col pagesa», detallan. Impulso a la producción Las semillas seleccionadas en 2018 y 2019 también se han plantado en la última temporada y se comprueba fácilmente que cada año mejora la variedad. Además, junto a la promoción de las variedades tradicionales que impulsa el Consell con la marca Sabors d’Ibiza, se ha conseguido aumentar el número de fincas que plantan la col pagesa, que han pasado de diez a 15. Entre todas ellas suman dos hectáreas de este cultivo. La 'ceba vemella', el 'meló eriçó', la 'pebrera blanca' y la 'tomata de penjar' han seguido el mismo proceso que la col Otras hortalizas han seguido el mismo proceso anteriormente, como la pebrera blanca, el meló eriçó, la tomata de penjar y la ceba vermella. Todos los agricultores tienen acceso a estos cultivos gracias al banco de semillas del Grupo Leader, un programa iniciado en 2005 y que desde 2009 lleva cabo las prospecciones en busca de simientes para salvaguardar el patrimonio agrícola, junto a los técnicos del Consell. En una cámara frigorífica de Can Marines, se conservan 419 accesiones diferentes de un total de 77 variedades pitiusas. De esta cantidad, 20 se han incluido en el catálogo de variedades de interés agrario de Balears y siete en el Registro de Conservación del Ministerio de Agricultura. El último trigo ‘mollar blanc’ En todos estos años, se han conseguido encontrar semillas de variedades que se daban por desaparecidas y que se ponen a disposición del sector tras ensayos de reproducción o, como mínimo, se garantiza su supervivencia. Es el caso del blat mollar blanc, un trigo tradicional del que solo quedaban 55 gramos de semillas en manos de Vicent Serra, Palermet. «Él intentó cultivarlas el año pasado y las torcaces se las comieron todas». Ahora se conservan 40 gramos en el banco de semillas, aún sin el registro de entrada e identificadas con el nombre del agricultor que las conservó. El resto se sembró y ya empieza a brotar bajo una red, a salvo de las torcaces.