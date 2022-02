Paciente oncológica de Ibiza: «Los profesionales son increíbles, pero están agotados y sin tiempo suficiente para atendernos»

María Fernández [nombre ficticio] está «cansada y deprimida» con el panorama que hay en el servicio de Oncología de Can Misses. De hecho, este es uno de los motivos por el cual no quiere dar su nombre. «Vivimos en una isla pequeña y aquí todos nos conocemos, no quiero que me paren por la calle para preguntarme cómo estoy al leer mi nombre en el diario», explica.

Sufre un tumor maligno no operable y acude a Can Misses para recibir tratamiento. «El miércoles me hubiera tocado recibirlo, pero no daban abasto, así que solo pudieron ver mi analítica y tuve que volver ayer para recibirlo», señala. «Entiendo que todo está patas arriba, pero también cansa tener que ir dos veces al hospital en vez de una», añade. Reconoce que son ya varias semanas de trajín en el servicio. «Hace tiempo que ya no puedo hablar con los sanitarios, no tienen tiempo», lamenta. Fernández no se queja, en ningún momento, del trato que recibe. Es más, insiste en que «el personal es increíble», pero lamenta que la sobrecarga laboral a la que están sometidos está repercutiendo en la atención al paciente. «Están agotados y no tienen tiempo suficiente para dedicarnos a cada uno», dice. Esta paciente entiende que muchos «abandonen su puesto» y busquen mejores condiciones en otros hospitales. «También tienen una vida», recalca, «y ver que estás atendiendo a medias a tus pacientes porque no hay personal suficiente, tiene que ser duro». Al igual que la paciente oncológica Belén López-Higuera, Fernández habla de lo importante que es durante este proceso el soporte emocional. «El médico que te hace seguimiento es como tu protector. Te diga lo que te diga tú te fías porque él sabe tu proceso y, además, le has contado cosas personales. Lo de ver hoy a uno y mañana a otro, nos agota», dice.