Integración social para mujeres: «Cuando llegamos a Ibiza nos sentimos solas y necesitamos que nos arropen»

Ocho mujeres participaron este jueves en el evento de autoimagen y autocuidado organizado por los programas de Acogida y Empleo de Cáritas en Ibiza, con el que se pretendía reforzar su autoestima, motivarlas y empoderarlas creando una imagen positiva de sí mismas.

La jornada comenzó a las 10 horas dentro del taller de integración social de Cáritas, donde asesoran a «las personas recién llegadas a la isla y las ofrecen un acompañamiento que les ayude en el proceso de integración», explicó ayer Maite Berchín, trabajadora social en Cáritas que, junto a su compañera María de Andrés, se encargó de llevar a cabo el evento. También contaron con la colaboración de un peluquero y una maquilladora, ambos voluntarios de la fundación.

Las participantes esperaban entusiasmadas su turno para someterse a la sesión de belleza prevista, mientras elegían la ropa, calzado o bisutería, entre otros artículos que de los que iban a disfrutar.

«Cuando llegamos a la isla nos sentimos perdidas, solas y necesitamos a alguien que nos arrope». Lo expresaba María Luz. Una brasileña de 42 años, usuaria del taller de integración social de Cáritas que llegó a Ibiza en 2008, pero estuvo de forma irregular hasta que conoció a Cáritas, en el 2015. «Sin conocimientos para hacer los trámites es complicado y un proceso largo conseguir los papeles», apuntaba María. Ella llegó a la isla para «trabajar», pero durante el proceso tuvo algunas complicaciones que le llegaron a causar «una depresión» de la que consiguió salir «gracias a la ayuda de Cáritas». En el taller ha realizado cursos de fotografía y de formación laboral, además, de excursiones. María ha trabajado de «carnicera y de cocinera en Can Misses, entre otros empleos». Ahora, está a la espera de que la asignen una plaza para un curso de formación y mejora de oportunidades laborales del Ayuntamiento de Ibiza.

Maite Berchín aseguró la importancia del taller de integración en el que ofrecen información y formación sobre extranjería, cuestiones laborales y mejora de autoestima, «ya que algunas veces cuesta encontrar trabajo y es importante que se encuentren activos y animados para mejorar sus recursos», concluyó la trabajadora social.

Mejorar la autoestima

El objetivo principal es que «durante este rato las mujeres se olviden de sus preocupaciones y puedan ver una versión de sí misma que les ayude a empoderarse y mejorar su autoestima para continuar adelante», explicó Barchín.

En la sala que Cáritas preparó para este fin, podían encontrarse chaquetas, vestidos, faldas, zapatos, collares, pendientes e, incluso, ropa interior. En total, el taller de integración lo forman 20 personas, aunque durante este evento sólo participaron ocho mujeres porque el resto «se encontraba en sus puestos de trabajo». En el taller, Maite y María, les enseñan a tramitar documentación, realizar curriculums, buscar trabajo y pautas para mejorar su situación laboral que, por consecuencia, «harán mejorar su vida en la isla».

Un 75% más de usuarios

Berchín destacó el aumento que ha sufrido la isla de personas en situación vulnerable o sin hogar, un 75% en los últimos años a causa de la pandemia. Una cifra que aún así no es precisa ya que «muchas de esas personas no están registradas en ningún sitio» al encontrase en una situación irregular. «Las personas recién llegadas a la isla no pueden realizar ningún trámite como seguro social, empadronamiento, acceder a formaciones o buscar trabajo hasta no regularizar su situación. Por lo que es muy importante el acompañamiento y asesoramiento».

Este programa de integración social, que se realiza desde diciembre de 2021, se celebra dos días a la semana, martes y jueves, en horario de 10 a 12 horas y permanecerá hasta que comience la temporada estival de este año. De este modo, durante el invierno, se proporciona apoyo a estas personas «para que no sientan solas en un lugar desconocido».