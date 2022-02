El número de pacientes covid de las Pitiusas que necesitan atención hospitalaria se han reducido casi un 10% en las últimas 24 horas, según los últimos datos de la pandemia publicados por la conselleria balear de Salud. En estos momentos hay 73 enfermos ingresados, cifra que ayer era de 81. No se registraban tan pocos hospitalizados desde el pasado 22 de enero. La reducción se ha producido tanto entre los que están en planta, que han pasado de 72 a 65, como en unidades de críticos, donde hay ocho pacientes covid.

El Hospital Can Misses acoge a 69 ingresados: 65 en planta y otros 4 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A ellos, y también a cargo de la sanidad pública, pero en Mallorca, permanece el enfermo de 55 años de Formentera trasladado a la UCI del Hospital Son Espases, donde se le sometió a una oxigenación extracorpórea (ECMO). Además, hay 3 pacientes covid en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En las últimas 24 horas los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses han detectado 71 positivos: 66 en Ibiza y cinco en Formentera. Desde mediados del pasado mes de diciembre no se registraba un número tan reducido de nuevos contagios en un día que no fuera festivo. Esto, teniendo en cuenta las altas, deja los contagios activos de coronavirus en las Pitiusas a punto de bajar de los mil, en 1.004, situación que no se daba desde antes de Navidad.

En la última jornada volvió a aumentar ligeramente el número de profesionales sanitarios en vigilancia. Son 63 de los 59 están contagiados, ocho más que ayer