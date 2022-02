Cabreo de hoteleros y Consell de Ibiza con el Govern por ningunearles en la Ley Turística

La Federación Empresarial Hotelera pitiusa recibió esta mañana, sobre las 9 horas, el texto del Decreto Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, que aproximadamente a esa hora fue aprobado por el Consell de Govern y que un par de horas más tarde entró en vigor tras ser publicado en el BOIB. Y al Consell de Eivissa, lo mismo: la conselleria balear de Turismo se lo mandó “cinco minutos antes” de ser aprobado por el Consell de Govern, según su presidente, Vicent Marí. Sin embargo, el jueves llegó al correo electrónico de una importante cadena hotelera de la isla.

No es de extrañar, pues, que Marí estuviera visiblemente cabreado cuando la presidenta balear, Francina Armengol, convocó de urgencia para hoy una presentación de la Ley Turística en el Museo Monográfico de es Puig des Molins, en Eivissa, y dos horas después de hacer idéntica presentación en Palma (apenas cambió una coma; Iago Negueruela, que también voló a la isla, tampoco). “De chiste, ridículo”, “trágala de Mallorca”, “sorpresa”, ”formas reprobables”, “una imposición”, “una vergüenza”, “golpe de mano”. Son algunos de los reproches que el presidente ibicenco ha lanzado contra el Govern tras las explicaciones dadas por Armengol y Negueruela y, sobre todo, por “ignorar” a Eivissa en esta negociación. Algo sorprendente, pues Marí suele ser templado y no es dado a declaraciones altisonantes. Pero hoy estaba realmente enfadado: “Desde Mallorca no pueden decir a Eivissa lo que tiene que hacer. Nosotros ya tenemos competencias. Eso es muy feo”, ha dicho indignado.

Marí se encontró con “la sorpresa cinco minutos antes” de que el Govern sacara adelante ese Decreto Ley. Las formas “han sido muy reprobables”. El presidente se lo dijo a Armengol cuando esta entraba en la sala de conferencias del Museo Monográfico: “Las cosas no se hacen así”, le ha dicho. Marí no entra en el fondo del texto: “Lo que no entiendo son las prisas, eso es imposición. Pese a lo que dice Armengol, no ha habido ni diálogo ni consenso”. Eivissa, ha subrayado, “no ha podido hacer aportaciones” a esa ley, por ejemplo, la incorporación de sectores como la agricultura, la pesca y la ganadería al decreto: “No hemos tenido oportunidad de decirlo”.

“Se llena la boca [en referencia a la presidenta balear y al conseller balear de Turismo] de las palabras consenso y de diálogo. Pero esto es un trágala impuesto desde Mallorca”. Dice sentirse “molesto” y que lo ocurrido ha sido “un golpe de mano”. El ninguneo del Consell llega a incluir en la legislación el bloqueo de las plazas turísticas sin advertírselo : “Eso afecta al Consell. Algo deberíamos decir. Pero sin avisar se nos presenta eso. Una maneras poco elegantes, por no decir algo más grueso”. El Govern incluso ha añadido a ese decreto el número de plazas afectadas: 7.000. El Consell dice que son 9.500.

El cabreo era perceptible también en el presidente del Fomento de Turismo, Alejandro Sancho (“La gente está muy enfadada”, ha dicho a la espera de que la entidad celebre esta tarde una reunión con sus socios), y en la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa, Ana Gordillo. Hace dos días, desde el Govern se invitó a Gordillo a asistir en Mallorca a la reunión de la mesa social que se celebró al concluir el Consell de Govern: “Vale, pero si nos mandáis el texto”, les dijo. Como no se lo enviaron (lo recibió esta mañana), no voló allí, pero sí asistió a la presentación oficial en Eivissa, donde no se ha dejado preguntar a quienes no fueran periodistas: “Luego, en corrillos”, se aplazó a los diferentes empresarios presentes.

Gordillo se ha enterado en esa presentación del bloqueo de plazas turísticas: “No lo sabíamos, lo acabamos de saber. Habrá que analizar qué efectos tiene”. La presidenta de los hoteleros subrayó que “ni son los tiempos ni las maneras” de presentar un decreto de semejante envergadura: “Se debería haber consensuado de otra manera. Llevamos dos semanas hablando con ellos. Deberíamos habernos enterado con anterioridad”.

A preguntas de este diario sobre qué se ha incluido en el texto del decreto de todo lo aportado por el sector ibicenco, Negueruela ha señalado la ampliación de plazos para incorporar las camas elevables o las calderas de gasoil de gas o eléctricas y las salvedades en caso de que algún hotel ya hubiera renovado sus camas recientemente. También dice que en una futura disposición adicional “o mediante enmiendas” durante su trámite en el Parlament, podría incluirse la petición de los hoteleros de “regular”, en palabras de Negueruela, los albergues. “No aparece en el texto porque no se pudo cerrar, pero es nuestra pretensión incluirlo”, ha apuntado. Gordillo no pidió su regulación, sino “su prohibición expresa”.

Según la presidenta de los hoteleros, “el sector no está contento” con el texto: “Nada de lo que pedimos ha sido recogido en ese documento. Esperábamos algo diferente tras haber hablado con ellos desde hace casi tres semanas”. Su asociación se reúne esta tarde para analizar la repercusión del decreto ley.

“Ha sido una falta de respeto al sector”, señala Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hotel. Sobre todo, “porque no se ha recogido ninguna de las aportaciones” hechas desde la isla: “Vamos por mal camino. El turismo es el pilar de la economía de estas islas, y así nos vamos a encontrar con un grave problema”. Reina señala que lo ocurrido, no haber tenido en cuenta las ideas propuestas por Eivissa, les deja “frustrados y decepcionados”. “Ya lo avisé. Se ha cumplido mi pronóstico”, apunta, en referencia a las advertencias lanzadas esta semana en este diario.