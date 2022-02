B Jones: «Los clubs y la noche de Ibiza dan de comer a muchas familias y la isla necesita volver a la vida»

Unas horas antes de que Tomorrowland 2022 anuncie oficialmente su cartel (ayer a las 15 horas), Diario de Ibiza entrevista a B Jones en su casa de la Marina, en Ibiza. Está exultante. Va a ser la primera dj española que esté «en el mainstage» del festival de música techno más famoso del mundo. «Estoy superagradecida a la organización de Tomorrowland por haber confiado en mí. Hay gente que pagaría por estar allí», afirma.

¿Ya se está preparando para Tomorrowland?

Sí. Estoy haciendo mucha música, aprendiendo mucho, trabajando con gente nueva para potenciar mi presencia en las redes...Estoy poniendo hasta lo último que tengo en tiempo y dinero en intentar dar mi 100% en Tomorrowland porque quiero que estar en ese escenario me sirva para dar un salto en mi carrera y tener una vida mejor. Quiero comprarle un coche a mi hija que cumple 18 este año.

Me imagino que con pandemia su economía se habrá resentido mucho...

Me he quedado en la ruina. Yo pagaba autónomos, pero no recibí ninguna ayuda y de un día para otro me quedé con cero ingresos. El primer verano de covid me lo pasé hasta bien pudiendo disfrutar de la isla, pero luego llegó septiembre y todo seguía parado...

¿Cómo se las apañó entonces?

Para sobrevivir me inventé una academia online para djs. Después hice coachings personales. Tuve un bolo en la India y ya en 2021 estuve en México. El verano pasado en Ibiza me puse a pinchar siete días por semana y después estuve tres semanas en Dubái, luego en Andorra... Así me he ido recuperando. Piensa que la pandemia llegó en mi mejor momento, cuando tenía programado Tomorrowland y una gira por Estados Unidos y mi caché estaba superarriba. Ahora los cachés han bajado un montón, casi la mitad, para todo el mundo. Espero que este año se recuperen. Mi profesión requiere inversión y detrás de mí hay todo un equipo.

Supongo que ya empieza a ver la luz con la noticia de que las discotecas en Ibiza abrirán en abril.

Estoy superfeliz como artista y como ciudadana de Ibiza. Esta isla necesita volver a la vida. Hay mucha gente que lo ha pasado muy mal. Yo he estado el año pasado pinchando en otros países y hacían vida normal. Los clubs mueven la isla. Es verdad que Ibiza estaba llena el año pasado, pero los clubs y la noche de la isla dan de comer a muchísimas familias. Como artista estoy feliz también porque mi lugar preferido para pinchar es Ibiza, y sobre todo Hï Ibiza, y estoy deseando estar ahí.

Dice que con Tomorrowland quiere dar un salto en su carrera. Trabaja en la capital de la música electrónica, se ha codeado con todos los grandes djs, es la primera artista de España que forma parte del mainstage del festival de música dance más grande del mundo...¿no siente que ya está en lo más alto?

Yo no lo siento así. Yo siento que estoy empezando. Estoy en un momento de mi carrera que es guay porque en todo este tiempo he aprendido mucho, incluido inglés. Ahora pienso que tengo una oportunidad muy grande para conseguir tener una estabilidad en mi vida, porque ahora no la tengo. Ahora la mayoría de mis ingresos son por bolos. Tengo que trabajar más en crear música. Además, si algún tema se hace conocido yo voy a tener más bolos y mi caché será más alto. Piensa que detrás de un dj hay muchas personas, somos una empresa. Mi sueño, después de la pandemia, sería conseguir estabilidad. Pero lo que más me gustaría es que una de mis canciones triunfara y la gente se acordara de ella dentro de veinte años.

Creo que pronto lanzará un tema...

Sí, se llama ‘I fall in love’ y lo voy a sacar con Universal. Se lo escribí a mi chico. La base es electrónica, pero es una canción pop. Sale el 11 marzo. El tema irá acompañado de un videoclip que este fin de semana grabaremos en Ibiza, en las ruinas del Festival Club, en Sant Josep. Lo hago con el equipo de profesores y bailarines de Passion Dance Producciones, que dirigen Jessica Prat y Francisco Haro, que es el director coreográfico. También colabora el Centro de Danza. Bailarán diferentes estilos: lírico, flamenco, comercial y modern/jazz. La parte del estribillo, en la que todos bailan con el mismo estilo, está pensada para promocionarla en TikTok.

¿Qué otros proyectos tiene?

Además de participar en varios festivales, voy a lanzar mi propio sello discográfico en abril, se llama Come Closer. Con él voy a sacar mi versión de ‘Bella Ciao’, cantada por una mujer. Y como no sé si me va a dar tiempo de comprarle un coche a mi hija en su cumpleaños, le he escrito una canción en francés que se titula ‘Partie de moi’ (’Parte de mí’), porque ella siempre ha querido ir a París y todavía no hemos podido.