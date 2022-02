Satse dice que la falta de enfermeras ha obligado a cerrar consultas en Ibiza

Personal de Enfermería y de Fisioterapia se ha concentrado esta mañana a las puertas del centro de salud de Sant Antoni para exigir que se acabe con la precariedad y el deterioro de la Atención Primaria. Una concentración que se ha secundado a nivel nacional y a la que, aseguran, se sucederán nuevas movilizaciones también en atención hospitalaria. Si no se les escucha, el sindicato no descarta ir a huelga al asegurar que “la negociación no es, a día de hoy, fructífera”.

