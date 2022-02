Ibiza y Formentera dicen adiós el sábado al pasaporte covid

A partir del sábado ya no será necesario presentar el pasaporte covid, que certifica que una persona tiene la pauta completa de vacunación o un test negativo, para acceder a establecimientos de restauración y ocio y recintos deportivos y culturales en todas las islas de Baleares, según el acuerdo adoptado esta mañana por el Govern balear junto a los presidentes de los consells, los representantes de la Federación de Entidades Locales de las Islas (Felib) y los agentes sociales. También se exime de la presentación del covid para el acceso a las residencias de mayores. Sí se mantiene, en cambio, la obligación del pasaporte covid para los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Es decir, todos aquellos profesionales de la sanidad y los centros sociosanitarios que no se hayan vacunado tienen la obligación de seguir presentando tres pruebas negativas a la semana. Con la supresión el sábado del pasaporte covid, el Govern balear se adelanta al plazo máximo previsto inicialmente del día 28, cuando de extinguía la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Balears y que, en el caso de que se quisiera prolongar, se debería haber solicitado de nuevo su visto bueno.

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha explicado esta mañana en rueda de prensa que el resultado de la aplicación del pasaporte covid, desde el pasado mes de octubre, ha sido «muy útil para contener y suavizar el impacto de la sexta ola en las islas, tanto en el número de casos y hospitalizaciones como en los efectos económicos».

Además desde que entró en vigor la obligación del pasaporte covid, más de 44.000 personas mayores de 12 años se han vacunado en las islas, al menos la primera dosis, lo cual «ha ayudado a paliar los efectos de la enfermedad». Curiosamente, casi la mitad, algo más de 20.000, lo hicieron en «los primeros 10 días». Gómez ha insistido en la necesidad de concienciar a la gente para que se vacune, sobre todo en la franja de edad de 5 a 11 años, en la que sólo se ha alcanzado el 37% del total, y la de 20-40 años. Ha indicado que sólo entre el 3-5% de la población es negacionista de la vacunación y que el resto que aún no se ha inmunizado no lo ha hecho por «miedo a los efectos de la vacuna», cuando «las evidencias científicas apuntan que no sólo es segura sino que ha salvado miles y miles de vidas». Por ello, el Govern se ha propuesto trabajar con Educación para ofrecer a padres y madres «información fiable» sobre las ventajas de la vacunación.

La decisión de la retirada del pasaporte covid antes del día 28 obedece a que en las últimas semanas se ha producido «una mejora muy evidente» de la situación epidemiológica en Balears. En todo caso, Ibiza y Formentera siguen en nivel máximo de riesgo sanitario (4) mientras que Mallorca y Menorca pasan a 3. La diferencia entra las Pitiusas y el resto de las islas se debe «básicamente a la situación hospitalaria». La consellera ha recordado que el nivel de alerta sanitaria se asigna en función de diversos indicadores y que en el caso de Eivissa, y también de Formentera al depender del hospital Can Misses, está «muy condicionada por la situación hospitalaria». De todos modos, Gómez ha indicado que, como «la tendencia es a la baja», se ha considerado que la retirada de la obligación del pasaporte covid se puede aplicar también en las Pitiusas. Aunque el nivel de alerta sea ahora distinto, no hay diferencia alguna en cuanto a las medidas de prevención contra la pandemia.

Patricia Gómez ha destacado que en las últimas dos semanas la mayoría de los indicadores sanitarios (hospitalizaciones, ingresos en UCI y tasa de positividad) del covid han descendido un 40% en el conjunto de las islas. «La mejora hospitalaria es una constante desde el pasado día 18», ha dicho Gómez, que, no obstante, ha recalcado que «aún es pronto» para hablar de normalidad ya que el mayor número de casos de la ola anterior en un día fue de 8000, la misma cifra de ayer. «Pasar de 4.000 contagiados en un día a 800 es un alivio, pero el volumen de casos aún es considerable», ha dicho, al tiempo que ha agregado que «la diferencia» entre una ola y otra es el efecto de las vacunas.