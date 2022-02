La repostera ibicenca Mariana Rey Tur, finalista del premio Pastelero Revelación de Madrid Fusión: "Estar nominada es una suerte y un honor increíble"

Mariana Rey Tur está «en racha». El pasado otoño se alzó con el título de Mejor pastelera de restaurante en el concurso The Best Dessert 2021 y ayer se dio a conocer que es finalista del Premio Pastelero Revelación de Madrid Fusión 2022. La repostera ibicenca de 25 años todavía no se lo cree. Hace dos semanas José Carlos Capel, crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión, la llamó y le comunicó la gran noticia. «Flipé. Solo me salía repetir todo el rato ‘muchas gracias’. Estuve a punto de llorar. Estaba emocionada, feliz y superagradecida», rememora.

Precisamente Capel formó parte del jurado que el año pasado la premió por su postre ‘Otoño’ en el certamen organizado por la escuela Espai Sucre. Cuenta la joven repostera que después de la entrega de aquel galardón, Capel le preguntó si le gustaría participar en el Premio Pastelero Revelación de Madrid Fusión 2022 . Por supuesto, le contestó que sí. Finalmente aquella propuesta se ha convertido en realidad. El próximo 28 de marzo estará en Ifema, en el escenario de Pastry Fusión, para competir por este reconocimiento con otros cincos finalistas. Si para estar nominada no ha tenido que presentar ninguna candidatura ni elaborar ninguna receta, en la final Mariana Rey sí tendrá que hacer un postre. Todavía no tiene muy claro qué elaborará, aunque tiene algunos sabores pensados que prefiere mantener en secreto. Lo único que revela es que en esta ocasión no habrá toque ibicenco. «Ya me la jugué en una ocasión y ahora prefiero ir por otro lado», señala. Según le han informado, los nominados podrán acudir a la final «con las elaboraciones medio hechas y dispondrán de una cocina para poder rematar el trabajo, que luego probará el jurado para elegir la propuesta vencedora». Nervios ante el reto, de momento, no tiene, «solo un poco hoy (por ayer) después de que se hayan publicado los nominados». De todas las personas con las que competirá por el Premio Pastelero Revelación de Madrid Fusión 2022, Mariana Rey solo conoce a Ausiàs Signes, que es amigo y que también fue premiado en el VI Concurso The Best Dessert el año pasado y, de oídas, a Angélica Locantore. Cuando se le habla de sus últimos triunfos afirma que está «flipando entre el premio que consiguió el pasado mes de octubre» y su selección como finalista en el Pastry Fusión, que tendrá lugar durante Madrid Fusión Alimentos de España 2022, que se celebrará entre el 28 y el 30 de marzo. «Estar nominada es una suerte y un honor increíble», insiste la repostera ibicenca, que en estos momentos está haciendo prácticas en el obrador Santacreu de Jordi Bordas, en Viladecans. Allí fue donde recibió la noticia de su nominación hace unos días. Mariana Rey todavía no ha disfrutado de dos de los premios más importantes que obtuvo en The Best Dessert 2021: «El curso en Espai Sucre empieza en septiembre y acabará en julio de 2023. Será luego cuando haga las prácticas con Jordi Roca en el Celler de Can Roca. Para mí eso son palabras mayores, porque aquello es el olimpo, por eso prefiero ir bien preparada».