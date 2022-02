Ibiza pide plazos diferentes en la Ley Turística para sustituir camas o calderas en hoteles recién reformados

El Govern balear establece en la nueva Ley Turística, según se indica en su borrador, una serie de plazos para que los hoteles instalen camas elevables, sustituyan las calderas de gasoil por las de gas y para disponer de dispositivos electrónicos de captación de datos y monitorización del consumo de energía. ¿Y qué pasa con aquellos que hayan efectuado inversiones y mejoras al respecto en los últimos años o las estén llevando a cabo ahora mismo? Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, mantuvo un encuentro la pasada semana con Rosana Morillo, directora general de Turismo balear, en la que desde el Govern se garantizó que habrá «salvedades para las empresas que acaben de renovarse». El Ejecutivo, indica Costa, les aseguró que «lo tendrá en cuenta y habrá excepciones si, por ejemplo, se ha hecho una inversión grande para que tenga unos plazos diferentes». Este periódico intentó contrastar esta información con el departamento de Turismo balear, pero no obtuvo respuesta.

Precisamente, Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo, también sugiere que los plazos establecidos para renovar las camas o las calderas «deben tener salvedades», pues «esta Ley Turística podría coger con el pie cambiado a quienes hayan hecho una inversión hace uno o dos años para actualizar todo en su hotel. Los plazos serán muy importantes, como las salvedades y las excepciones». Ana Gordillo, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa, insta además al Govern a que haya «salvaguardas» para aquellas empresas que acrediten que no pueden acometer los cambios por dificultades arquitectónicas (no quepa una caldera de gas o una cama elevable) o financieras. También pide Gordillo que se finacie con el impuesto turístico.

En la reunión con Morillo, el Consell admitió que es consciente de que «el fondo de la ley es el camino que, tarde o temprano, hay que seguir», si bien la institución insular estima que «el régimen sancionador debería ser incentivador y motivador, más que una obligación». La respuesta fue que «prefieren obligar de esa manera para que se cumpla».

A juicio de Costa, esta ley ha generado «una gran dicotomía entre las grandes cadenas, que ya están en esa labor de la circularidad, y un 85% de hoteles pequeños, familiares, a los que se sobrecarga en una época tan complicada, tras dos años en los que muchos de ellos han facturado nada o casi nada». Se les satura, abunda, «con una serie de medidas y normativas que llevan aparejadas obligaciones como buscar gestorías, pues ellos solos no podrán asumir tantos trámites». «No sé -dice- si es el momento más idóneo para hacer esta revisión tan a fondo».

«Cada uno va por su lado»

El Consell trató primero con el sector «qué aportaciones se pueden hacer desde Ibiza a la ley para que se introduzcan algunos cambios o reivindicaciones históricas que tienen organismos turísticos como la Federación Hotelera o Fomento. El documento está vivo y es el momento de hacer sugerencias». Se habló en ese encuentro con las patronales, que tuvo lugar el jueves, de «redactar un texto único para que el Consell pueda posicionarse y llevar esa bandera. Pero, al final, cada uno ha optado por ir por su lado. Fomento va por uno, la Federación Hotelera por otro…». Costa cree que, finalmente, habrá varios documentos: «Y eso aunque el 80% o más de las reivindicaciones de las diferentes patronales son prácticamente las mismas. Para mí tenía más sentido redactar un documento único».

En el Consell preocupa «la sobrecarga que conllevará la nueva normativa», pues la institución insular es la competente a la hora de regularla: «Y con la saturación que ya tenemos», exclama. Costa advierte de que la declaración responsable será crucial en la puesta en marcha de esta nueva legislación: «Estamos muy acostumbrados -dice al respecto- a crear nuevas leyes, pero controlarlo luego todo no es tan fácil. Habrá que hacer un cribado, pues es imposible ir caso a caso y persiguiendo a todo el mundo».

La primera parte de la reunión (cordial, «sin mal ambiente ni brusquedades») con Morillo se dedicó, según Costa, a expresar el malestar del Consell por que el Govern no hubiera consensuado previamente el texto con Ibiza: «Nos enteramos por la prensa, lo cual resultó violento, dijo el presidente del Consell, Vicent Marí. Eso no tiene sentido y yo creo que ellos son conscientes de que las formas no han sido las adecuadas».

Cambios y consenso

Precisamente, Alejandro Sancho considera que hay aspectos de la Ley Turística que «se podían haber consultado con las patronales. El formato en el que se comunicó no fue el correcto», coincide con Costa: «Cuando se hace un cambio de este calibre, lo ideal es que estén implicados todos los actores sociales para que, desde el inicio, se enfoque de otra forma». Sancho cree que «el fondo de la ley tiene un sentido lógico, si se aplica en determinados plazos y si se consensúan algunos de los puntos». Considera que, «dado que el Govern dice que está abierto a cambios, que el documento está vivo», hay que «introducir algunas modificaciones». ¿Cuáles? No quiere especificar la mayoría y se centra en una: el plan de circularidad. «Hay hoteles independientes, muy pequeños, para los que el tema burocrático, la gestión, será más complejo. Habrá incluso que pesar residuos. Su aplicación será muy difícil».

Respecto a la acreditación de las mejoras, Sancho avisa de que muchos alojamientos «ya están adscritos a reconocimientos internacionales, como el ISO 14001 (de gestión e identificación de riesgos ambientales), con toda la estructura, con sus respectivos costes y con gente trabajando en la línea de esa acreditación, que puede tener mayor valor que una certificación que ahora nazca desde cero en Balears. Eso debería prevalecer». Gordillo, que tiene en estos momentos «una interlocución directa con el Govern», coincide también con Sancho en esa solicitud.