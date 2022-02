Más comodidades para los animales del Centro de Recuperación de Ibiza

La Fundación Perros Abandonados en Ibiza arrastra dos años sin convocar su subasta de arte, una cita benéfica para acometer reformas y mejoras en el Centro de Protección Animal de sa Coma, dependiente del Ayuntamiento de Ibiza. El covid les ha imposibilitado organizar una de las principales aportaciones para sus arcas, pero han podido compensar este lastre gracias a la solidaridad de tres proyectos culturales.

El festival Ibicine, el fotógrafo Ryhan Paul y el Club Ibiza Best Photo se han sumado a la causa destinando la recaudación de sus últimas iniciativas. Sus representantes revisaron ayer en sa Coma los últimos trabajos de la fundación para mejorar las condiciones de los perros y gatos allí acogidos, acompañados de una de sus fundadoras, Alicia de Amador, y la concejala de Bienestar Animal de Vila, Montse García.

Estancias impermeabilizadas

Con esas donaciones, se ha podido adquirir el material para embaldosar las estancias individualizadas donde se cobijan los perros, mientras que la entidad protectora se ha hecho cargo del coste de la mano de obra de las seis primeras celdas. El resto van a ser asumidas por el Ayuntamiento de Ibiza.

El suelo de la cama de los canes también se ha impermeabilizado para que no entre humedad, al igual que el año pasado se cubrieron los techos con material aislante para evitar que pasaran frío. El embaldosado de las jaulas, además de mejorar las condiciones de los animales, permite facilitar los trabajos de limpieza. Hasta ahora, con el suelo de hormigón, los operarios debían emplearse más a fondo para una tarea que ahora aceleran con mangueras. Por su parte, el Ayuntamiento también está cambiando las puertas de estas celdas.

El suelo de las celdas de los perros se ha embaldosado, después de que el año pasado se cubriera el techo con aislante

Estas mejoras para los canes se han financiado en parte gracias a las aportaciones tanto del Ibicine como de la venta del libro de ‘Perros y Humanos’, en el que Rhyan Paul retrata a 45 mascotas con sus amos. La directora del festival de cine, Helher Escribano, detalló que la mitad de los dos mil euros recaudados por la venta de entradas de la última edición se ha destinado a la protectora, mientras que el resto beneficia a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Pasión por los animales

Mientras jugueteaba con los gatos de sa Coma, Escribano confesaba su amor incondicional por los animales. «Si veo a uno abandonado, me bajo para rescatarlo, llevarlo al veterinario o lo que sea». De hecho, el año pasado, tras fallecer su perrita, trató de sobrellevar su pérdida con los paseos voluntarios en sa Coma. Más recientemente, ha adoptado «una mezcla tipo labrador».

A pesar de su libro, Paul admitió sin tapujos que es un «cat lover». «Me gustan los perros, pero siempre he sido de gatos», precisa el fotógrafo inglés. Así y todo, hace siete años adoptó a Jake, el border collie de un granjero vecino suyo que, debido a una enfermedad, ya no podía seguir cuidando de él.

«Llegó a casa al mismo tiempo que mi hija adoptiva, Lexi. Ambos tenían siete años entonces y en seguida se hicieron inseparables, «como si fueran hermano y hermana». «Eso ayudó mucho a que Lexi» en seguida se sintiera en familia».

El libro de Paul, publicado el año pasado, se financió por completo gracias a la corporación benéfica y de micromecenazgo estadounidense Kickstarter. De esta manera, la totalidad de las ventas de los ejemplares, 1.400 euros, se ha destinado a la Fundación Perros Abandonados en Ibiza.

Juegos y salas para los gatos

En estos momentos, el Ayuntamiento está habilitando una nueva sala como refugio de gatos, la tercera de sa Coma. En ella, acaba de llegar una instalación de juegos para gatos donada por la asociación animalista Sabine’s Cats.

Uno de estos recintos se destina a los gatos de larga estancia, que no suelen darse en adopción porque padecen algunas dolencias, como sida.

"Con las colonias controladas se ha evitado el nacimiento de 60.000 gatos en tres años"

Los tres felinos que ahora viven en esta sala fueron recogidos de alguna de las 37 colonias controladas que existen en el municipio de Ibiza, que siguen un control de esterilización y cuidados. «Con estas colonias de gatos, en los últimos tres años hemos evitado el nacimiento de 60 ejemplares», destacó la concejala de Bienestar Animal.

Este recinto de larga estancia, ubicado en una amplia primera planta, también cuenta con una instalación de juegos. Además, ahora los gatos pueden pasar buena parte del día disfrutando del sol y unas tumbonas, gracias al balcón que se ha habilitado y cercado con los 200 euros aportados por Ibiza Best Photo. Dos de sus representantes, Marí José Guerra y Rosa Ruiz, detallaron que cada Navidad organizan una exposición en Can Moreta a beneficio de alguna Organización no Gubernamental.

La última contó con 13 fotógrafos y 28 imágenes, todas ellas con felinos. Con esta temática, en seguida acordaron que este año tocaba ayudar a una asociación de ayuda a los gatos.