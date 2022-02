Belén ha tenido seis oncólogos del Hospital de Ibiza distintos en dos años: «A nivel emocional es muy duro»

«Hay que cuidar mucho a los pacientes con cáncer, sobre todo hacerlo a nivel emocional. Esta es una asignatura pendiente». Lo dice Belén López-Higuera tras superar un cáncer de mama que le diagnosticaron en 2019. Ahora acude, cada tres meses, a revisiones al Hospital Can Misses para comprobar que el tratamiento farmacológico funciona y que la enfermedad ha remitido, que la tiene bajo control.

«Normalmente me llaman para hacerme una analítica completa y, en ese mismo momento, ya me citan con mi oncólogo para analizar los resultados, que suele ser pocos días después», cuenta. Sin embargo, hace algo más de una semana se hizo los análisis y, a día de hoy, no sabe aún cuándo el especialista analizará los resultados.

Reconoce que esta espera es «dura» y condiciona su rutina. «En estos resultados se valora si la enfermedad ha vuelto, si voy bien o no. Por eso se agradece tener a un oncólogo que tenga tiempo suficiente para destinártelo a ti, a explicarte cómo estás, a decirte si los marcadores tumorales han salido bien», recalca.

Una espera que, aunque subraya que no es excesiva, se le está haciendo larga. «Al final he preguntado qué pasaba y me han dicho que están desbordados». Y lo entiende. «Es verdad que necesitamos todo lo más rápido posible y soy consciente de que, si vuelvo a tener cáncer, no viene de un mes arriba o abajo, mi caso no se va a agravar más, pero la incertidumbre es grande», indica.

López-Higuera está convencida de que los resultados ya están volcados en su expediente, «pero no me los puede dar cualquiera». Y eso que ella, en solo dos años y medio, ya ha tenido a seis oncólogos diferentes llevando su enfermedad. «No se puede cambiar de médico cada dos por tres. Confío mucho en los profesionales y en la sanidad pública, pero sí que es cierto que entras en contradicciones porque cada médico es un mundo y cada uno te explica las cosas de una manera», dice. «Cuando ya te has abierto y le has contado tus miedos a uno, de repente vuelves a la siguiente cita y ya no está; tienes que volver a empezar de cero todo el rato. A nivel emocional esto es una barrera, es muy duro».

Aun así, alaba el trabajo que desempeña cada uno de ellos, al igual que el de las enfermeras del Hospital de Día y de las asociaciones contra el cáncer. «Nos cuidan todo lo que pueden», añade. El problema, dice, «es la tardanza en sustituir y la poca estabilidad que hay».

Esta paciente, que lleva a sus espaldas la mitad del proceso y a la que le quedan dos años y medio por delante, asegura que «es mucho tiempo detu vida viviendo con angustia». «Entiendo que no dan abasto y quiero pensar que mis resultados están bien, pero también pienso que tienen el cajón lleno de analíticas que mirar y nadie me garantiza que la mía la hayan visto», lamenta.

Asociaciones

Precisamente varias asociaciones contra el cáncer, que se han mostrado preocupadas en los últimos días por los retrasos en las citas con el especialista, recuerdan que los oncólogos que están disponibles «se dejan la piel para cubrir la demanda».

A pesar de ello, han recibido quejas por escrito de pacientes que han trasladado al registro de entrada del hospital en relación a esto precisamente: la falta de oncólogos y la espera para analizar los resultados de las pruebas que se han realizado.

La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) trasladó ayer a la gerencia de Can Misses su preocupación por la falta de oncólogos en el servicio y ofreció su ayuda para solventar el problema.

En este sentido, para cubrir las jornadas (actualmente solo hay un oncólogo a tiempo completo y otro a media jornada trabajando, ya que una especialista está de baja y otra de vacaciones) la entidad propuso cubrir una plaza con un internista que esté en plantilla o haciendo una nueva contratación; una posibilidad que, según trasladaron a la asociación, «está contemplada y sobre la que hay una oferta de trabajo abierta», explicaron desde Apaac.

En la reunión también plantearon la posibilidad de que se desplacen oncólogos de otros hospitales de Balears, algo en lo que ya trabaja el Ib-Salut desde hace varias semanas, «y nos dijeron que están estudiando la opción de que vengan residentes que acaban en mayo la especialidad en Palma».

En este encuentro, Apaac planteó, como última opción y ante el supuesto de que no se cubran las jornadas de los oncólogos que están en plantilla, que sean los pacientes los que se trasladen a Palma para tener cita con el especialista. «Esto conlleva un extra económico importante», señalaron desde la asociación.