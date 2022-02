Más de 750 personas están en lista de espera para una resonancia en el hospital de Ibiza

Un total de 756 personas están en lista de espera para realizarse una resonancia magnética en el Hospital Can Misses. Son cifras de diciembre, según explica el Área de Salud de las Pitiusas, a falta de actualizar las del mes pasado.

A pesar del elevado número de pacientes que esperan por una resonancia, fuentes sanitarias reiteran que no se trata de una prueba urgente, sino complementaria a otras. «Es el servicio de Radiología el que marca la prioridad», especifican, al tiempo que subrayan que solo las de compresión medular requieren de inmediatez.

En este momento, entre las prioridades está el casi centenar de pruebas que se han tenido que reprogramar desde el viernes por una avería que dejó la máquina inoperativa. De hecho, seis pacientes tuvieron que ser derivados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario (dos el lunes y cuatro ayer por la mañana) por este motivo. «Se trataba de personas que estaban hospitalizadas y que fueron trasladadas por el SAMU 061 para hacerse la prueba y regresar de nuevo al hospital», apuntan desde el Área de Salud.

Tras detectar el fallo el viernes, la empresa de mantenimiento realizó un diagnóstico remoto a la resonancia y el servicio técnico se desplazó el lunes a Ibiza para repararla. La pieza que había que sustituir llegó a la isla ayer y, en un principio, se pensó que la máquina no podría arreglarse hasta el jueves, aunque finalmente no fue así y empezó a funcionar por la tarde. «Se están retomando las pruebas de los pacientes hospitalizados que requerían una resonancia magnética», señalan desde Can Misses.

Y es que el servicio de Radiología hace resonancias a pacientes ingresados y ambulatorios. Se trata de una de las pruebas que más información ofrece a especialistas de todo tipo, como neumólogos, traumatólogos, neurólogos, cardiólogos, cirujanos o ginecólogos, entre otros.

Esto hace que el servicio esté en funcionamiento de lunes a domingo, de 8 a 22 horas, los 365 días al año. En datos globales esto se traduce en unas 7.300 resonancias magnéticas al año. De media, cada día, se realizan 20 pruebas con una duración que oscila entre los 30 y los 90 minutos.

Varias asociaciones contra el cáncer de Ibiza aseguran que han recibido quejas de pacientes sobre las demoras en las pruebas que se suman, dicen, a la angustia del diagnóstico.

En esta línea, desde Apaac explican que, en una reunión mantenida ayer con la gerencia del hospital, les trasladaron que «se trabaja en la posibilidad de retomar el convenio que había con la Policlínica para descongestionar el servicio de Radiología». Cabe recordar que este convenio finalizó cuando se instaló la resonancia en Can Misses.

Plantilla

En cuanto a la plantilla, el servicio cuenta, a día de hoy, con cinco radiólogos, después de que uno dejara libre su plaza hace unos meses. Para suplir la falta de especialistas, que deberían ser diez, Can Misses utiliza, desde 2016, los servicios de una empresa externa con el objetivo de disminuir la lista de espera. Principalmente realizan resonancias magnéticas y tacs.

Se trata de la empresa Atrius Health, experta en proporcionar servicios de telerradiología y que colabora de manera constante con distintos hospitales públicos del sistema nacional. «Ellos se encargan de informar telemáticamente de la prueba que han realizado los técnicos de Radiología de Can Misses», explican desde el Área de Salud.