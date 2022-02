La joven ibicenca Mariana Rey opta al premio Pastelero Revelación el próximo 28 de marzo en Madrid Fusión. La repostera, de 25 años, se enfrentará los próximos días 28, 29 y 30 de marzo a otros cinco finalistas de toda España para intentar hacerse con el galardón de la quinta edición del concurso.

Rey estudió en la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu, en Madrid, tras abandonar sus estudios de Arquitectura. «Todo el mundo me decía que me dedicara a la cocina, yo me lo planteaba como un hobby, pero me gustaba tanto...», señalaba Mariana (@dessertgoesfirst en redes) en una entrevista con Diario de Ibiza hace unos meses.

En Le Cordon Bleu primero hizo un curso de cocina francesa y, después, otro de pastelería con el que descubrió que su verdadera pasión era la repostería.

Hace unos meses se alzó con el título de Mejor pastelera de restaurante en el concurso The Best Dessert 2021, de Espai Sucre, celebrado en el Fòrum Gastronòmic, en Barcelona. Ahora, mientras trabaja en la Escuela de Repostería Jordi Bordás, presentará una nueva creación para alzarse con otro prestigioso premio y seguir creciendo profesionalmente.