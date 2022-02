Marí Ribas reitera que no se ampliará la eslora máxima de los ferris en el puerto de Sant Antoni

El conseller balear de Movilidad y Vivienda, el ibicenco Josep Marí Ribas, ha reiterado esta mañana en el Parlament balear que no se aumentará la eslora máxima (65 metros) de los buques que pueden atracar en el puerto de Sant Antoni, lo que provoca que no haya tráfico de transporte regular de pasajeros. En respuesta a una pregunta del diputado mallorquín de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas, Marí Ribas ha insistido en que el acuerdo adoptado por el consejo de administración de Ports de les Illes Balears, que «no está previsto cambiar», obedece a «la unánime demanda de la gente de Sant Antoni y al debate social de que este puerto no tenga actividad comercial e industrial, ya que dificulta mucho el cambio de modelo de Sant Antoni».

Relacionadas El puerto de Sant Antoni seguirá sin tráfico de ferris por falta de interés de las navieras