«No llegan ni el dinero ni el material para niños con diversidad funcional de Ibiza»

«Cada año pasa lo mismo», lamenta Susana Ribas, portavoz de la asociación Ibiza In, sobre el retraso de las administraciones en resolver las ayudas y subvenciones para las personas con discapacidad. «No llegan ni el dinero ni el material», indica Ribas, que denuncia que la burocracia «se convierte en un obstáculo más para la vida» para estos ciudadanos.

La asociación critica al Consell de Ibiza por dos motivos: la demora de las prestaciones económicas y de la creación del registro de perros de asistencia. En el caso de las ayudas, señala que salieron en septiembre y que «a finales de año o en enero» deberían estar resueltas. «Son para familias con pocos recursos y sirven para cubrir una parte de las terapias que necesitan», indica la portavoz que pone como ejemplo la silla de su propia hija: «Cuesta 4.000 euros y le servirá durante unos años. Lo que consigamos estirarla».

«Desde el Consell nos van enviando mensajes diciendo que ya está, que en unos días está, pero no llegan», insiste la portavoz de la asociación, que no entiende cómo, si esto pasa cada año, no se pone una solución a la demora.

El registro de los perros de asistencia, continúa Susana Ribas, «tendría que estar creado desde principios de 2018. Esto garantizaría que los animales que acompañan no sólo a las personas con discapacidad visual sino también a las que tienen trastorno del espectro autista «puedan acceder a todos los lugares». Pone como ejemplo el barco. Ahora mismo, sin ese registro, «un perro que ayuda a un niño con autismo, si van en barco, tiene que ir en la bodega, no puede estar con el niño». Esto, indica, también les aseguran desde el Consell que estará en breve. «Pero nunca está», señala.

Desde el Consell explicaron ayer que este registro «ya está listo para que se presenten las solicitudes para expedir tarjetas y placas». «La implementación de este registro ha sido más difícil de lo que nos hubiera gustado», reconoció un portavoz de la institución. En estos momentos ya se ha presentado una petición en el registro de entrada del Consell. «Ya se pueden pedir más, si es necesario», indicó.

En el caso de las ayudas, desde la institución negaron que haya retraso en su pago: «Estamos en plazo. Tanto las ayudas para personas con discapacidad, que son unos 88.000 euros, como las de entidades se convocaron en septiembre y el plazo de resolución es de unos seis o siete meses». Las primeras, detalló este mismo portavoz, «están en fiscalización y se abonarán en cuestión de días». Esto mismo, afirmó, sucederá con las previstas para entidades, que ascienden a 1,2 millones y cuya resolución está colgada desde ayer en la sede electrónica del Consell.

La asociación denuncia también este curso «no hay oferta de catálogo de ortopedia para los estudiantes con necesidades especiales. La conselleria no lo ha licitado a tiempo y las consecuencias las están pagando los más indefensos». Ribas explica que en los centros faltan sillas posturales, bipedestadores y adaptadores para el inodoro.

Desde la conselleria de Educación explicaron que en estos momentos «se está preparando la nueva licitación» del concurso para el material ortopédico, ya que el anterior acabó el 31 de diciembre. «¿Esto quiere decir que no se puede pedir material? No. Los fisioterapeutas saben que tienen que pedir el material que necesiten para que se incluya en la próxima licitación y, además, en el caso de que haya una urgencia se puede hacer la compra», continuó una portavoz de la conselleria, que recalcó que hay falta de stock y problemas de distribución de este material.