«Cuatro chicos» vuelcan el coche del cura de Jesús

Unos vándalos han volcado el coche del párroco de la iglesia de Jesús, que estaba aparcado en el patio anexo al edificio religioso. Pedro Miguel López, sacerdote de esta parroquia, ha denunciado en sus redes sociales que no es la primera vez que se produce este hecho y que los autores de la gamberrada son reincidentes. Se trata de un Aixam Crossover, un cuatriciclo ligero que no supera los 45 kilómetros la hora y para el que no se necesita carné de conducir.

«Aunque podría ser un detalle de humor» o «una expresión del malestar que sienten los jóvenes en nuestra sociedad», cuando «se realizan como hechos repetitivos ya no es tan gracioso ni tampoco es normal», explicó el párroco en su cuenta de Facebook. Según relató el sacerdote, su coche amaneció ayer volcado de lado mientras estaba aparcado en un patio propiedad de la iglesia de Jesús. Un hecho que se repitió hace dos meses. En aquella ocasión, el párroco dio parte a la Policía Local y a la Guardia Civil. El coche sufrió daños, ya que al ser volcado se rompió el retrovisor de la parte derecha. «Estos retrovisores son carísimos porque llevan un intermitente dentro y desde dentro del vehículo se pueden regular porque llevan un motorcito»,detalló el párroco. «La sorpresa es que hoy [por ayer] nos hemos encontrado con el mismo problema». Al parecer, según las indagaciones del sacerdote, «unos jóvenes que ayer estuvieron de fiesta y por lo visto no tenían nada mejor que hacer, sospechamos que son los mismos que lo hicieron la otra vez, han vuelto a volcar el vehículo». El cura de Jesús agregó que esta ocasión los autores han dejado las huellas dactilares en todo el lateral del vehículo. Nuevamente, el párroco ha vuelto a dar parte a la Policía Local, que se personó en el lugar y levantó un acta de los hechos, y acto seguido llamó a la Guardia Civil de Santa Eulària, para informar de que es la segunda vez que le vuelcan el coche. El párroco de Jesús dicen que junto a los vecinos están «cerrando el círculo» y ya saben «quiénes son esos cuatro chicos». «Si se tiene que tomar alguna decisión o dar parte de lo que está ocurriendo lo haremos y punto y final», apuntó el sacerdote. «No se puede tolerar que dentro de una propiedad privada como es el patio de la iglesia vengan a hacer cosas así y estropeen lo que no es suyo». El cura es pera que «esto no se vuelva a repetir» .