Camareras de piso de Ibiza: de tener lesiones en las lumbares a sufrirlas en los hombros por las camas elevables

Para Milagros Carreño, portavoz de las kellys del sindicato CGT de Eivissa, las camas elevables ni son la panacea ni evitan otro tipo de lesiones ni son la solución que llevan solicitando a la Administración balear desde hace años. A su juicio, ese nuevo mobiliario no les exime de sufrir lesiones: «En vez de tenerlas en las lumbares o en las cervicales, las tenemos en los hombros y en los manguitos rotadores (conjunto de músculos y tendones que proporcionan estabilidad al hombro)».

«A la larga -comenta Carreño- la instalación de ese tipo de camas elevables será perjudicial para nosotras. Las camas que hay actualmente son de aluminio y te has de agachar y tirar un poco de ellas para hacerlas. Pero las elevables serán peor porque son de hierro, más pesadas a la hora de moverlas. Habrá que arrastrar más peso que ahora».

«A la larga las camas elevables serán perjudiciales para nosotras. Las que hay actualmente son de aluminio y te has de agachar y tirar un poco de ellas para hacerlas. Pero las elevables serán peor porque son de hierro"

Carreño coincide con el vicepresidente de la patronal balear en que «las reivindicaciones de las camareras de piso nunca se refirieron a las camas elevadoras, sino que se centraron en la jubilación anticipada, en el reconocimiento de enfermedades profesionales, en la conciliación laboral y familiar, en la vigilancia de subcontratas o externalización de servicios y en el respeto de los convenios colectivos». «La única solución -insiste la portavoz de las kellys- es quitar carga de trabajo (número de habitaciones que deben preparar cada jornada) y la jubilación, como mucho, a los 60 años de edad. Una mujer que lleva 30 años trabajando de camarera llega a duras penas a los 60, hecha polvo».

Si bien los responsables de riesgos laborales de los hoteles consideran que hacer las camas en posición erguida es menos perjudicial para la cintura y para las piernas, las camareras de piso advierten de que las elevadoras alzan la cama hasta el pecho y no cuentan con un punto intermedio para regular la altura: «Ya no hay que agacharse para hacer la cama, tenemos que trabajar con los brazos en alto, que es aún peor», explica Ana Nacher, vicepresidenta nacional de la Asociación Las Kellys.

Nacher detalla que la base cuenta con ruedas, por lo que no se pueden apoyar en las estructuras mientras colocan las sábanas. Y para bajarlas hasta la posición inicial deben apoyar todo el peso de su cuerpo sobre la cama, gestos que «pueden parece inocuos, pero que ocasionan lesiones si se repiten entre 20 y 30 veces durante una jornada laboral».

Si bien el informe de Meliá asegura que la cadena no ha registrado más lesiones por hacer camas en los alojamientos que tienen esos dispositivos, Nacher cuenta que «ese tipo de camas no han evitado que varias profesionales hayan tenido que coger una baja después de poco más de un mes de trabajo» en un establecimiento de Lanzarote. «Que las camas sean elevables no es ninguna varita mágica, la solución es que se nos escuche en las mesas de negociación», advierte.