El pasado 6 de febrero el párroco de la iglesia de Jesús en Ibiza, Pedro Miguel López, denunciaba en sus redes sociales que unos vándalos habían volcado lateralmente su coche y era la segunda vez que ocurría. El suceso ocurrió en una propiedad privada, en el patio de la iglesia donde estaciona su vehículo, un Aixam Crossover, para el que no se requiere permiso de conducir.

Los mensajes de apoyo a su publicación de Facebook han sido muchísimos. Cerca de un centenar de personas han mostrado su empatía con el sacerdote y rechazo absoluto a quienes le han volcado el coche dos veces. Según las investigaciones policiales todo apunta a que en ambas ocasiones han sido cuatro jóvenes que ya están identificados.

Mensajes de apoyo

En la mayoría de los mensajes que ha recibido Pedro Miguel López se desea la identificación de los culpables y que reciban un merecido castigo. Otros preguntan si la parroquia no cuenta con cámaras de seguridad para evitar este tipo de delitos. En este sentido el párroco ha respondido: "Tendremos que ponerlas".

"Vete a por ellos con toda la fuerza de la ley... no dudes ni un segundo", "Esto no se puede tolerar, es triste que no se respete nada, da igual que sea la parroquia o no. A ver si no se repite esto", "Salvajismo es lo que tenemos en esta isla. No te queda otra que poner cámaras. O comprarte un todoterreno, a ver si pueden volcarlo", "Que paguen los desperfectos con su dinero, además de unas buenas horas de trabajo para la comunidad (por descontado, sin cobrar)", "Esto no es diversión, esto es gamberrada de algún grupo de personas con poca educación. Ánimo, Pedro, y espero que encuentren a los que lo han hecho para que puedan reponer el daño", "Qué lástima. Chicos que no encuentran mejor diversión que destruir el vehículo del sacerdote, que bien saben, lo usa entre otras cosas, para cumplir con su labor pastoral. Mucho ánimo y Dios les ayude a resarcirse" o "Juventud con muchísima fuerza y poca vergüenza!!! Ya les daría yo castigo. Me callo por no pecar" son algunos de los múltiples mensajes que ha recibido el cura.