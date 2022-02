La segunda ITV fija de Ibiza topa con la falta de solares en venta disponibles

El Consell de Ibiza está teniendo dificultades para adquirir un terreno que cumpla con las condiciones requeridas para instalar la segunda estación fija de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Según explica el conseller de Transportes, Javier Torres, «hay terrenos que las cumplen, pero no propietarios que los quieran vender. Hay quien, incluso, sin hacer uso del mismo, no lo quiere vender por determinados motivos; también hay personas que tienen parcelas que no cumplen la normativa y otros que solo las quieren alquilar».

Torres recuerda que la necesidad de suelo industrial en la isla es una «reclamación histórica» de los empresarios e insiste en que se está trabajando de forma conjunta, Contratación e ITV, para «intentar sacar hacia delante un procedimiento de compra del terreno». A finales de 2021, la institución realizó un estudio de tasación que fijó el coste de la parcela en 3,45 millones de euros, que debe tener una superficie de entre 2.640 (dos líneas para vehículos ligeros) a 5.320 metros cuadrados (tres líneas, una para vehículos pesados y dos de ligeros). Además, hay que tener en cuenta que el Plan Territorial Insular (PTI) indica que no podrá situarse en suelo rústico y sí en suelo urbano. En el caso de que no haya oferta en el mercado, Torres dice que habrá que buscar alternativas, como alquilar un terreno a largo plazo o buscar un espacio más adecuado que el actual (en el Recinto Ferial) para instalar una ITV móvil de mayor dimensión. «Sin construir una nave, pero con carpas grandes», matiza. De momento, desconoce cuándo se iniciará el concurso de compra, pero lo que sí está en marcha es la redacción de los pliegos para licitar el servicio en cuanto se disponga de la parcela. El objetivo es «tardar lo menos posible», subraya el conseller de Transportes. Las dos líneas móviles de la ITV del Recinto Ferial empezaron a dar servicio en mayo de 2020 con una duración inicial de dos años. «Sabíamos que esto no era suficiente porque no íbamos a encontrar otro espacio en ese tiempo», indica Torres, «así que hicimos una modificación y ahora se va a hacer la segunda prórroga». El contrato permite que la ITV esté instalada un máximo de cuatros años, que se renueva de ejercicio en ejercicio, por lo que en el segundo trimestre de 2024 se tendría que desmontar. «Si se llega a ese momento y aún no tenemos la segunda estación, se podría volver a licitar, pero esa no es la idea», explica Torres. Bolsín de mecánicos Paralelamente, el departamento de Recursos Humanos del Consell Insular trabaja en sacar un bolsín de mecánicos. Actualmente hay once y, aunque Torres dice que el servicio «va holgado», hay que prever posibles bajas o jubilaciones. «Independientemente de que ahora estemos bien porque, aunque se recortara la plantilla, tendríamos margen de maniobra, es importante tener un respaldo». La plantilla actual consta de 20 trabajadores, entre administrativos, un ingeniero y once mecánicos. Respecto a estos últimos, de forma simultánea trabajan cinco o seis en cada turno de lunes a viernes. 107.000 vehículos pasan la ITV en 2021, un 12% más que el año anterior Las listas de espera se han reducido de los seis meses a apenas diez días. Los plazos para pasar la inspección técnica de vehículos en Ibiza nada tienen que ver con los registrados hace un par de años. Mientras antes había demoras de más de seis meses, ahora los usuarios que tienen que pasar la ITV en Santa Gertrudis pueden pedir cita para el día 8, mientras que en el Recinto Ferial la próxima cita disponible es el 14. En el caso de la de Santa Gertrudis, cinco días después. Unos plazos que lejos quedan de los registrados hace un par de años, cuando las demoras superaban los seis meses. Esto se debe, recalca el conseller de Transportes, Javier Torres, a las diferentes actuaciones de mejora que se han llevado a cabo; entre ellas, la ITV móvil, el sistema de cita rápida y el pago telemático. En 2021, 107.460 vehículos pasaron la inspección técnica en Ibiza, 68.584 en la ITV de Santa Gertrudis y 38.876 en la del Recinto Ferial. En 2020 fueron 94.823, 69.512 y 25.311 respectivamente. Esto significa que en 2021 han pasado la ITV un 12% de vehículos más que el año anterior. Del total de Santa Gertrudis, 14.800 fueron sin cita previa, con alta demanda en los meses de agosto (2.204) y septiembre (2.177). El grueso se centra en las citas reservadas por internet para la revisión anual, 49.543, con picos de más de 5.000 inspecciones en junio y julio. En cuanto a segundas inspecciones, se realizaron 9.887 y un total de 840 vehículos de empresa pasaron la ITV de junio a diciembre. Cabe destacar también que casi 6.500 vehículos no se presentaron a pesar de haber reservado cita. En la ITV móvil de Ibiza, 32.951 fueron inspecciones anuales, mientras que 5.317 personas acudieron sin cita. Al igual que en Santa Gertrudis, más de 6.300 vehículos no se presentaron.