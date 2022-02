Fiona Ferrer Leoni: «No me siento cómoda con la palabra ‘influencer’»

Fiona Ferrer Leoni (Barcelona 1974) es una empresaria, escritora, blogguera y relaciones públicas, ha sido presentadora de televisión y promotora de arte, entre otras facetas profesionales.

¿Cómo valora su elección como embajadora de Ibiza Luxury Destination?

Inesperada pero estoy contenta y me hace muy feliz por mi especial vinculación con Ibiza. Crecí aquí, fui al colegio, aquí descansa mi madre y parte de mi familia vive en la isla. Es como una vuelta a la adolescencia con otras ideas y objetivos.

¿Ibiza tiene un significado especial para usted?

Creo que es la isla más maravillosa y mágica del mundo.

¿Se ha marcado objetivos como embajadora del Fomento?

Me gustaría ayudar a esta magnífica asociación, intentaré sacar adelante grandes proyectos y que no se quede todo en una foto. Es importante que se generen cosas, movimientos y que la gente conozca las diferentes partes y ofertas de la isla, ya que en el fondo es una gran desconocida en ciertos aspectos.

¿Qué propone?

Ibiza en invierno es maravillosa y fascinante, ahora que está tan de moda la salud mental este es un sitio idóneo para perderse, hacer retiros y encontrarse a sí mismo en diferentes aspectos.

¿Y qué opina del nuevo lujo?

A la isla acuden clientes de verdadero lujo de todas partes del mundo. Solo hay que ver los grandes yates en las marinas y las tiendas de marcas de lujo que abren en verano porque es uno de los sitios más conocidos del mundo.

Su madre, Mietta Leoni, fue modelo y diseñadora Adlib y su padre, Juan Ferrer y Sentis, director de Pasarela de moda y mecenas. ¿Estaba predestinada a hacer carrera en la moda?

Nací en una familia de moda y mis orígenes están ligados a ello. Quería estudiar diseño o algo relacionado con la moda, pero mis padres me dijeron que estudiara otra cosa. Hice periodismo, comunicación empresarial, relaciones institucionales y políticas, lo que me vino muy bien como enseñanza y experiencia para mi posterior desarrollo profesional. Posiblemente estaba predestinada para ser alguien en la moda, porque realmente me gusta

¿De qué aprendió más?

La comunicación empresarial es básica para el desarrollo de una empresa. Esto me ha servido para mis distintas actividades en el mundo empresarial.

¿Influyeron sus padres en su amor por la moda?

He vivido experiencias y situaciones especiales con la moda aquí siendo niña, mi padre descubrió y fue mecenas del famoso diseñador Claude Montana y organizó el primer desfile de Moda Adlib fuera de Ibiza en el Hotel Reconquista de Oviedo. Desfilé con la colección de mi madre con un tutú verde claro lleno de pájaros y una diadema de flores en la cabeza y pasé vergüenza. Fue un desfile importante que organizó Smilja Mihalovitch con mi padre.

¿Esos momentos marcaron su rumbo posterior en la vida?

Sí, recuerdo los desfiles en Roca Llisa, los shootings fotográficos y todo lo que ocurría, he crecido con eso y mi madre se vestía en esa época con trajes como los que ahora son de Moda Adlib.

¿Qué es para usted la moda?

Ante todo es una industria que mueve millones, algo que tenemos que defender y apoyar porque detrás de cada prenda, calzado, joya, cesto o una foto hay un equipo humano. Es cierto que la moda en España está apoyada pero nunca es suficiente y en estos momentos hay ciertos sectores que se han visto perjudicados por el covid, como la moda flamenca y muchos diseñadores Adlib porque es una industria relacionada con el turismo

¿Hay moda pospandemia?

Espero que haya un resurgir porque la moda no es solamente un vestido. Me gustaría conocer de cerca la industria de moda de Ibiza, a las costureras, diseñadores y las casas de los artesanos porque son los que marcan tendencia y ahí puedo colaborar. La moda que no pasa de moda es la artesanal, lo que es auténtico.

¿La pandemia ha cambiado los conceptos de moda?

No es la pandemia, las redes sociales han cambiado el concepto, las colecciones y la forma efímera de consumirla. Instagram, especialmente, entró en nuestras vidas, en todos los sectores y los ha hecho cambiar. Antes las colecciones eran de temporadas y ya no existen porque impera la inmediatez. Lo que se ve en un desfile se debería comprar al día siguiente. La moda ha cambiado como todas las otras industrias, hay que saber adaptarse y tener muy presente que la comunicación online es imprescindible, pero mezclada con el off line.

¿Qué poder tiene un ‘like’ en la compra de moda?

No vale el número de likes, eso no determina si una prenda, diseño o un creador es mejor , lo que vale realmente es el peso y la influencia de los profesionales y expertos que saben, entiende y proyectan la moda.

¿La redes están desvirtualizando el concepto de moda?

Antes las primeras filas de una pasarela la ocupaban periodistas especializados y expertos ahora la ocupan los influencers, lo que es maravilloso, pero no podemos olvidarnos de quién crea la moda y quiénes pueden juzgar el trabajo del diseñador o artista.

¿Cualquiera vale para ser ‘influencer’ y ejercer de ello?

Ahora mismo cualquiera que tenga una red social y un cierto número de seguidores es un influencer. No es que cualquiera valga, hay que estudiar cada perfil porque todos son diferentes, ver qué proponen y si te gusta.

¿Se considera ‘influencer’, escritora, estilista o empresaria?

Soy empresaria, escritora, he producido programas de televisión, soy experta en temas de lifestyle pero no me siento cómoda con la palabra influencer aunque sé que puedo influir

¿En que proyecto trabaja?

Soy autónoma, no puedo dormirme en los laureles y siempre estoy trabajando en nuevos proyectos, cada día es una lucha para reinventarse y salir a trabajar

¿Su relación con el arte es una faceta paralela?,

He trabajado en Sotheby’s y colaboré con el Museo de Arte Contemporáneo de Miami y con el centro de inversiones ArteMundi como directora de comunicación. Soy coleccionista de arte. El año pasado apoyé la exposición de Aldo Comas en Ibiza y Mallorca, dos exposiciones de éxito y voy a presentar otra aquí este verano. Me gusta el arte contemporáneo y la diversidad del color, depende del momento y los estilos, y me encanta mezclar en todo lo que hago porque enriquece.