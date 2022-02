Cáncer en Ibiza: Irene, una Rapunzel solidaria

La melena de Irene Costa Lozano se pierde bien abajo de su espalda cuando llega a la plaza de la iglesia, donde se celebra ‘Sant Josep Contra el Cáncer’. Irene, que llega acompañada de su familia, no es una asistente más a las actividades de la última de las jornadas organizadas por el Ayuntamiento con motivo del día mundial de esta enfermedad. Irene, de catorce años, tenía ya prevista sus asistencia hace días. A Irene la están esperando en la zona de los cortes de pelo solidario. Pero Irene no donará cinco euros a cambio de que le corten las puntas o el flequillo. Se despedirá hoy de su larguísima, lisa y brillante melena. Ésa que nunca, hasta esta mañana, se había cortado tanto.

Fue precisamente su cabellera la que llamó la atención, hace no mucho, de la madre de una amiga. Ella fue la que le dijo que la tenía tan larga que podía donarla para hacer pelucas para mujeres y niñas que pierden su pelo por los tratamientos contra el cáncer. «Mi amiga lo hizo cuando tenía diez años», comenta Irene. «Al principio pensé que igual, con las puntas abiertas, no podría donarlo. Hace unos cuatro meses que me hice un tratamiento porque lo tenía un poco estropeado», relata Irene antes de pasar por las tijeras. Solventada esa duda, decidió que sí. Que quería donar su pelo. Y se lo dijo a sus padres, que no sólo le contestaron que les parecía una gran idea sino que ayer asistieron, orgullosos, al solidario paso de la peluquería de su retoña.

En su casa conocen bien la dura cara del cáncer: «Mi abuela tuvo, pero estaba muy avanzado t no le hicieron ningún tratamiento». También lo han padecido amigos y otros familiares, recuerda la joven, que estudia tercero de Secundaria. Fueron sus padres los que se pusieron en contacto con Helen Watson, presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer para explicarle que su hija quería donar su larga melena. En ese mismo momento Watson comenzó a buscar una peluquera que tratara a Irene y a su pelo con todo el cariño del mundo para que, al verse por primera vez con el pelo por encima de los hombros, se sintiera «muy guapa».

«Es pelo, crece», reflexionaba poco antes de pasar por las manos de la peluquera que ya le espera en la plaza de Sant Josep, donde hace apenas unos minutos que ha salido la excursión de nordic walking a sa Talaia y empieza a prepararse ya la clase de kangoo jump. Irene ríe, bromeando sobre lo que se ahorrará en champús, sérums, acondicionadores, espumas...

La peluquera mide 30 centímetros desde las puntas de Irene. Marca la medida con unas gomas blancas con las que le hace dos coletas. Y entonces da el tijeretazo. Los tijeretazos. Y, primero una y luego otra, las dos coletas acaban en manos de Watson, que las recibe como si fueran oro. La peluquera continúa dando forma al nuevo look de Irene. Un coqueto y cómodo corte bob. Lo luce en sus primeras fotos con el pelo corto, ésas que disparan sus padres con sus móviles y en las que ella posa sujetando las dos coletas de 30 centímetros. Cual solidaria Rapunzel.