Trabajar en la educación para prevenir delitos. Esta es la base de trabajo de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ibiza formada por Carlos Muñoz, delegado de participación ciudadana, y Lidia Romero, agente de apoyo. La Unidad nació en 1988 bajo el nombre de ‘Sección de necesidades sociales’ y se empezó a trabajar la perspectiva de «no separar a la Policía de la ciudadanía». Desde entonces ha ido evolucionando hasta lo que es hoy en día, «con el objetivo de ganar eficiencia y eficacia». En Ibiza, la Unidad se crea en 2013 y, desde entonces, ha ido evolucionando hasta el día de hoy, en el que los dos agentes proporcionan información y consejos a los ciudadanos para mejorar su seguridad y que conozcan las herramientas que tienen a su disposición para protegerse y pedir ayuda en caso de necesitarla. «Una sociedad bien informada es una sociedad más segura y la ciudadanía sabrá reaccionar mejor», detalla Muñoz.

Diversas propuestas

La Unidad ofrece diversos programas informativos a través de sus distintas áreas funcionales centrales. Entre ellos el Plan Director, para la seguridad en los centros escolares y su entorno; Plan Turismo Seguro, orientado para mejorar la seguridad de los turistas; Plan Mayor, para mayores de 65 años; y grupos colectivos, como asociaciones de vecinos de un barrio para prevenir robos, o para cualquier otra problemática que preocupe a algún colectivo. También sobre medidas para prevenir delitos de odio y pautas preventivas en el uso de internet, que abarcan desde delitos sexuales a través de la red hasta temas como las apuestas deportivas. Desde la Unidad siempre están «abiertos» a hablar con la ciudadanía y a escuchar propuestas, añaden. Asimismo, afirman que la respuesta que obtienen es «muy buena» y que abarcarían «más temas» si fueran más agentes.

Muñoz explica que el objetivo principal es «concienciar a la ciudadanía de la importancia de participar en su propia seguridad», y por su parte «mejorar el trato y la respuesta en las actuaciones policiales, a través del feedback con las personas, mejorando el bienestar social, diseñando y ejecutando planes de prevención para todos los colectivos, especialmente para los mas vulnerables». Para ello, asegura que sus opiniones y aportaciones «son esenciales».

«Una ciudadanía informada es una ciudadanía prevenida, y eso empieza por nuestra juventud, a la que tratamos de hacer llegar consejos y herramientas de prevención para conseguir evitar a toda costa que se conviertan en víctima o agresor. Incluso hay veces en que una persona no sabe que puede estar cometiendo un delito por falta de información, como puede ser el bullying. Por lo que enseñamos a los niños y niñas a diferenciar una broma de lo que ya se considera acoso, por ejemplo», apunta el agente. El trabajo de la Unidad comienza en la identificación y detección temprana de problemas de fondo, que si van a más y llegan a la superficie, se convierten en delitos.

En la actualidad, con las nuevas tecnologías, la prevención de los riesgos y la apuesta por un uso seguro de internet y de las redes sociales, junto con la prevención del acoso y el ciberacoso están teniendo un especial protagonismo. También para prevenir el pishing, un nuevo método de estafa a través de internet que consiste en que el usuario comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial con el estafador, que se hace pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o llamada telefónica.

‘Ciberbullying’

A principios del año escolar, la Unidad envía una oferta formativa y los centros les comunican los delitos que quieren prevenir. Los más demandados son prevención de riesgos de internet, ciberbullying, desde el 2019; prevención de violencia de género; y manejar la diversidad para prevenir que no haya delitos de odio.

‘El Club de los secretos’

‘El Club de los secretos’ es una campaña dirigida a alumnos de 6 a 8 años, en colaboración con Unicef, para que se sientan seguros dentro de su entorno, sepan a quién acudir en caso de tener un problema y la diferencia entre esconder un secreto positivo y uno negativo», explica Lidia Romero.

Para el alumnado de 3º a 5º de Primaria, imparten la campaña ‘¡Es genial!’, que se centra en la educación digital, también dirigida hacia los padres y profesores. Por último, ‘Ciberexperto’ para los alumnos de 6º curso, una formación de diez temas, donde se trata desde cómo configurar la privacidad y la seguridad de internet hasta dónde denunciar el acoso y cómo protegerse de la vida online. En las nuevas tecnologías los padres se encuentran en un mundo desconocido en el que no pueden proteger a sus hijos porque, en la mayoría de los casos, desconocen las herramientas para hacerlo, por lo que cobra mayor importancia «proporcionar una ayuda especializada a los jóvenes».

Romero indica que cuando se tiene el conocimiento de que se está produciendo un delito se activa una cadena de actuación. Esta unidad es el primer eslabón, pero es «muy importante» este primer contacto para tener conocimiento del problema, añade. En este sentido, Muñoz apunta que en el tema del ciberacoso, «en el 90% de los casos con el conocimiento de saber lo que pasa de ser una broma a lo que no lo es, van a poder solucionarlo los propios adolescentes antes de que llegue a convertirse en un delito».

Los dos agentes insisten en que cuando llegan a las clases destacan que no están ahí para «imponer nada, sino para dar una serie de consejos que consideramos que son buenos porque si no, no los daríamos». Destacan que no les importa lo que hayan «hecho hasta ese momento», sino lo que hagan «a partir de ahí con la información que tienen» y que decidan «qué clase de persona quieren ser, porque siempre hay elección».

Para impartir estas sesiones informativas, los agentes reciben formación constante. Todas las cuestiones que se abordan desde la Unidad de Participación Ciudadana son temarios marcados desde la Unidad Central hechos por expertos, junto con formación para impartirlos. Tanto Muñoz como Romero están continuamente profesionalizándose y especializándose, porque aseguran que «todo este trabajo de fondo funciona» y, en varias ocasiones, después de las charlas, recuerdan con orgullo que se les ha acercado algún joven para comentar un problema que le estaba afectando.

Una actividad preventiva que al final «quita peso al Cuerpo Policial al prevenir delitos que no sucederán», asegura Muñoz. Para ponerse en contacto con la Unidad, cualquier persona puede mandar un correo electrónico a participa@policía.es e indicar que quiere ponerse en contacto con la delegación de Ibiza.

Por otra parte, también organizan visitas escolares a la comisaría para niños en edad preescolar con el objetivo de que sientan que pueden acudir a la Policía Nacional ante cualquier problema y conozcan dónde está la comisaría en su zona.

Además, realizan otras funciones como canalizar las acciones de la plantilla policial a través de iniciativas solidarias colaborando con Cáritas o Cruz Roja.

Internet. La prevención en la vida ‘online’

Con la llegada de las nuevas tecnologías, las charlas informativas sobre la prevención en el uso de internet han adquirido una mayor demanda por los centros escolares. Entre ellas las relacionadas con los videojuegos online, las apuestas deportivas y el ciberacoso.

Delitos como el sexting, una práctica que consiste en la recepción y/o transmisión de imágenes o vídeos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales, ya sea con o sin la autorización de quien los coloca en el medio, ha aumentado en los últimos años y es muy importante que los jóvenes conozcan pautas para prevenirlo así como que tengan el conocimiento de que la realización de esta actividad constituye un delito.