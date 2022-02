Apaac aclara dudas en Ibiza sobre la diferencia entre incapacidad y discapacidad

«Informar de manera general sobre qué es la discapacidad y la incapacidad», ese era el objetivo principal del taller informativo que ofreció ayer por la mañana la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) dentro de las jornadas ‘Sant Josep Contra el Càncer’. Como explicó la responsable de esta acción, Gloria Fuertes, trabajadora social de Apaac, «aunque estos dos conceptos no tienen nada que ver, como el nombre es parecido, la gente suele confundirlos y le genera muchas dudas».

La profesional de Apaac comenzó la sesión aclarando el significado de ambos términos: «La discapacidad tiene que ver con las limitaciones que una persona tiene a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria y la incapacidad se refiere única y exclusivamente al ámbito laboral». También dejó claro que su tramitación es diferente. Si una persona que padece cáncer quiere que se le reconozca la discapacidad (que se mide por porcentajes), en Ibiza debe acudir al centro base de la conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, en la calle Bisbe Abad y Lasierra, en Ibiza. Recomendó solicitar antes el asesoramiento de una trabajador social para aclarar los pasos que se deben seguir y la documentación requerida. «Si la discapacidad es de un 33% o superior la persona se puede beneficiar de varios recursos y servicios, como la tarjeta de estacionamiento, la pensión no contributiva por invalidez, prestaciones familiares, adaptaciones al puesto de trabajo e incluso ayudas técnicas para la adaptación del domicilio», detalló la trabajadora social de Apaac. Los trámites se tienen que hacer con la Seguridad Social en el caso de querer gestionar la incapacidad permanente, que se mide por grados y se basa en una pensión económica por no poder trabajar a causa, en este caso, del cáncer.

Fueron muchas las preguntas que le hicieron a Fuertes los trece asistentes al taller. «Yo he venido a informarme del tema de la incapacidad porque al tener metástasis mi enfermedad es crónica. Falta mucha información y vamos un poco perdidos, pero este taller me ha aclarado muchas cosas», comentó Cristina Gil, una de las participantes en la sesión. También hizo preguntas otra joven a cuya madre le acaban de diagnosticar cáncer de mama. «Es una situación totalmente nueva para nosotras porque no tenemos amigos ni familia que haya padecido esta enfermedad», explicó. El taller le sirvió de mucho, no tanto a Vicente Asenjo, que no pudo aclarar los beneficios que puede obtener como enfermo de cáncer jubilado al gestionar la discapacidad.