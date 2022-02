Enfermos de cáncer de Ibiza denuncian que sólo hay un oncólogo trabajando en Can Misses

«Sólo hay un oncólogo en el Hospital Can Misses. Hay pacientes que no pueden empezar los tratamientos porque no da abasto para los análisis previos y otros que tienen que esperar más de dos semanas para recibir unos resultados que están en cuatro o cinco días. Con la angustia que eso supone», afirma Susana Ribas, de la Asociación de Cáncer Metastásico, cuando se le pide una valoración de la situación en las Pitiusas con motivo del Día del Cáncer. «Lo único que pedimos es que haya oncólogos, porque esto es un desastre», añade Ribas, que recuerda que la plantilla de Can Misses es de cuatro especialistas, pero entre bajas y reducciones de jornada ahora mismo sólo está operativo uno. Una denuncia a la que se suma también Helen Watson, presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC): «Hemos estado otra vez sólo con uno y no podemos estar siempre así. Hay que tener un plan B y aquí no lo hay».

Desde el Hospital Can Misses niegan que haya un único especialista. Afirman que hay dos trabajando, de una plantilla de cuatro, y reconocen que «algunos días» ha estado únicamente uno. La gerencia insiste en que es algo «coyuntural», que ya se ha incorporado el segundo oncólogo «aunque tiene jornada reducida», y que la previsión es que la semana próxima «se normalice la situación».

Ribas pone un par de ejemplos de cómo esta situación afecta directamente a los enfermos: «Una compañera de la asociación, con cáncer de mama metastásico y a la que han tenido que quitar una vértebra para dejarla limpia, tenía un TAC, muy importante, para ver cómo estaba. El resultado debería haberlo recibido en cuatro o cinco días, pero tardó 18. Imagina la angustia y el sufrimiento. Te va la vida en ello, y no es una expresión, es real, porque de ello depende tener que empezar de nuevo con tratamientos o esperar tres meses hasta la próxima revisión». Además, asegura que un familiar suyo no pudo empezar el tratamiento el día previsto porque no se podía revisar «la analítica que hacen antes de comenzar».

«Así no podemos estar»

«Así no podemos estar. Si un tratamiento es cada 28 días, tiene que ser cada 28 días», añade Susana Ribas, que considera que la situación «desesperada» que vive Oncología de Can Misses se podría paliar con profesionales que se desplazaran regularmente desde otros hospitales públicos de las islas. «Pero se ve que también van muy justitos», indica.

Los responsables del Área de Salud explican que esto «no ha sido posible» porque estos otros hospitales se encuentran en una situación «similar» y, en el caso de Ibiza, no se puede recurrir a la sanidad privada de la isla porque sus profesionales son los mismos que los de Can Misses. Recuerdan que el plan estratégico para los próximos tres años prevé que la plantilla se amplíe y la formen cinco oncólogos. Además, afirman que los tratamientos se están iniciando «sin demora» y que ésta, en todo caso, se da en revisiones. «No debería ser así», reconocen.

«Hay pacientes con revisiones cada seis meses que llevan un año sin que les hayan visto», denuncia Helen Watson, que explica que en los últimos días a la asociación han llegado varias quejas de enfermos en este sentido. «Entiendo que todo el mundo tiene derecho a a vacaciones y bajas, pero que de cuatro haya únicamente uno...», continúa Watson, que señala que ampliar la plantilla sirve de poco si luego los oncólogos no están activos: «Ahora tenemos cuatro y sólo uno trabajando». Otra de las consecuencias de esto, critica, es la «fatal comunicación» con el propio servicio: «Te llaman para darte cita, pero si no lo puedes coger tú no puedes llamar para que te la den. No te envían un mensaje como hacen otros servicios».

La presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer reclama por enésima vez que se ponga en marcha «ya» el registro de tumores en las Pitiusas.

«Preocupados»

«Estamos muy preocupados», reconoce Beatriz Yusta, psicooncóloga de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), que asegura que la situación que se vive en Can Misses afecta a los pacientes: «Pacientes a los que se les pospone un control llegan con angustia, desesperación y mucha ansiedad. No pueden dormir y le dan muchas vueltas a su estado». «No hay suficientes sanitarios», añade la experta, que también considera que la falta de oncólogos ahora mismo en el servicio se podría solventar con visitas regulares de especialistas de otros hospitales: «Ya se hizo en otros momentos, cuando no había tantos oncólogos en la plantilla. Esto permitiría que pudieran descansar y atender con tiempo a los pacientes», continúa Yusta. De hecho, desde otras asociaciones aseguran que durante el tiempo que ha habido un único especialista éste ha estado «de mañana, tarde y guardias».

Yusta reconoce que hay «escasez» de oncólogos en el país, por lo que no cree que sea precisamente fácil cubrir las plazas de la plantilla: «Las condiciones de la isla no facilitan que vengan porque hay otros destinos mejores». La psicooncóloga de Apaac asegura que los profesionales del servicio entienden lo que están sufriendo los pacientes y que su objetivo es, en todo momento, tranquilizarlos para no añadir más dolor al que ya sienten.

Carmen Villena, presidenta de la delegación en Ibiza de la Asociación Española Contra el Cáncer, reconoce que siente cierto miedo a que el Hospital Can Misses se acabe quedando sin oncólogos. «Espero que no», indica antes de sumarse a la petición de las otras entidades de que Salud envíe a especialistas de otras islas de forma regular hasta que se solvente la situación actual. Villena, que ayer atendió la mesa instalada en el Consell de Ibiza, con información sobre la campaña de este año de la entidad, denuncia la desigualdad en los costes que implica tener un cáncer en función del lugar en el que viva el enfermo.

«Está habiendo retrasos en diagnósticos cuyas consecuencias veremos en unos años y que nos van a hacer sufrir mucho», concluye.