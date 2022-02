Piden un plan ‘renove’ para sustituir calderas

Para la presidenta de AEDH, la economía circular en el sector hotelero «debería circunscribirse a cuestiones de eficiencia energética, ya que el cambio de mobiliario o vajilla de un hotel suele responder a cuestiones de mejora de la calidad», algo que ya caracteriza a la planta ibicenca desde hace años.. Y respecto a la eficiencia energética, advierte de que otro de los puntales de la Ley Turística, el cambio de calderas de fuel por otras de gas, «no es una cuestión baladí». No va a salir barato, dado que implica la sustitución «de los costosos aparatos existentes, nuevos o no, sin plan renove», así como nuevas obras e inversiones que el sector, «tocado y hundido por la pandemia y la sequía que padece desde hace dos años, no puede asumir en solitario», una crítica que comparte Roselló. «Con esa ley tendremos empresas muy circulares, pero las pequeñas empresas no podrán sostenerse ni económica ni operativamente para seguir existiendo, no podrán sobrevivir», avisa Reina, que considera que «el certificado de circularidad debe ser una opción y no una obligación», y que quienes «opten por él deben tener incentivos fiscales». También propone «alargar el plazo de implementación del cambio de las calderas», que de momento acaba el 1 de mayo de 2026.

No va a salir barato, dado que implica la sustitución «de los costosos aparatos existentes, nuevos o no, sin plan renove», Los empresarios del sector tampoco comprenden que la ley «sólo se dirija» a ellos: «Es una legislación turística, no es exclusivamente una ley hotelera, y por tanto debe abarcar a todo el sector turístico. Los hoteleros somos los que más esfuerzos estamos haciendo en este sentido», expone Reina, que se pregunta «¿qué pasa con el resto de los agentes que intervienen en el ámbito turístico, como restaurantes, villas, barcos o administración pública?». ¿Y qué ocurre con «aquellos modelos de negocio basados en el intrusismo y el pirateo», con aquellos que «hacen de hoteles, pero no siguen las mismas reglas y normativas que el sector de alojamiento»?