La Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley (PNL) en la que reclama al Gobierno un permiso retribuido para los trabajadores que deben cuidar menores y dependientes en cuarentena por la covid.

La iniciativa fue presentada por MÉS per Mallorca y defendida por el diputado Joan Mas ‘Collet’, quien sostuvo que la legislación actual no permite cobrar una baja laboral en el caso de las cuarentenas preventivas, es decir, porque se trata de contacto estrecho de compañeros de clase y no existe posibilidad de tener una baja laboral.

Esta solución legislativa, destacó el diputado, «es insuficiente y genera situaciones injustas entre las personas que pueden teletrabajar y las que su puesto de trabajo requiere presencia obligatoria».

Cobertura legal para familias

En este sentido, MÉS defiende apoyar a las familias con una cobertura legal sin que ello merme sus condiciones laborales y retributivas. «La administración, por tanto, no puede permitir ni tolerar que sean las familias las que asuman solas situaciones en las que tengan que elegir entre sí ir a trabajar o cuidar de sus hijos», dijo.

En la Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament también se aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a prevención, seguridad y salud laboral.

En este sentido, la iniciativa fue también aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Cámara, con la enmienda transaccionada en el punto 2 presentada por los grupos parlamentarios Socialista y MÉS per Mallorca.

A través de esta PNL, el Parlament insta al Govern a realizar todos los esfuerzos necesarios para combatir y reducir la siniestralidad laboral en las Islas.

Además, pide al Govern de las islas que informe en la página web del Ibassal sobre la evolución de la siniestralidad laboral en cada una de las islas para ganar en efectividad y mejorar la capacidad de reacción.