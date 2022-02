Las personas mayores de 60 años no vacunadas tienen 54 veces más probabilidades de ingresar en una unidad de cuidados intensivos (UCI) que aquellas que llevan la dosis de refuerzo contra el covid, según los datos que ha hecho públicos el Govern de los hospitales públicos de Baleares correspondientes al 31 de enero.

Por ello, la conselleria de Salud y Consumo ha recordado que cada persona de Baleares tiene una dosis reservada y ha animado a todas las que no lo hayan hecho todavía a pedir cita para ponérsela en el plazo que le corresponda, "dado que una inmunización adecuada disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad de forma grave".

Según los datos de la conselleria, la tasa de mayores de 60 años vacunados con la dosis de refuerzo ingresados en UCI es de 3,4 por cada cien mil personas que la han recibido, mientras que la tasa de personas mayores de 60 años no inmunizadas ingresadas en UCI es de 184,2 por cada cien mil personas no vacunadas.

Así pues, la tasa de personas mayores de 60 años no vacunadas ingresadas en UCI es 54 veces superior a la de aquellas que han recibido la tercera dosis, ha señalado el Govern balear en un comunicado.

La mitad de riesgo

Además, las personas mayores de 60 con dosis de refuerzo tienen la mitad de riesgo de entrar en una UCI por covid que la población menor de 60 años no vacunada. En este último grupo, la tasa de ingresos en UCI es del 6,1 por cien mil no inmunizados mientras que en los mayores de 60 con el refuerzo, tal y como se indica más arriba, es de 3,4 por cien mil. La tasa de ingresos de menores de 60 con la dosis de refuerzo es de 1,9 por cien mil personas que la han recibido, han informado desde la conselleria de Salud.

Diferencias por tramos de edad

En el tramo de 60 a 69 años, la tasa de ingresos en unidades de cuidados intensivos de usuarios no inmunizados es de 168,2, por cien mil no vacunados en comparación con los 3,3 por cien mil de los que tienen la dosis de refuerzo. El riesgo es, por lo tanto, 50 veces superior.

En el tramo de 70 a 79 años, la diferencia es muy superior. Los no vacunados tienen 63,6 veces más probabilidades de ingresar en la UCI que aquellos que han recibido el refuerzo. Esto es debido a que la tasa de ingresos en UCI de no vacunados en estas edades es de 260,8 por cien mil no vacunados y la de ingresos de personas con el refuerzo es de 4,1 por cien mil personas que lo han recibido.

En edades más jóvenes, la diferencia es también importante. Entre 50 y 59 años, la incidencia en UCI de no inmunizados es 29 veces la de las personas con la dosis de refuerzo. Hay 63,8 personas no inmunizadas por cien mil no vacunados y 2,2 pacientes con el refuerzo en UCI por cien mil personas que lo han recibido.