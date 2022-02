Yllanes entrega el sello «emblemático» a 10 negocios de Ibiza

comercios históricos y arraigados. El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, entregó ayer en la sede del Consell de Ibiza junto a su presidente, Vicent Marí, las placas que distinguen como «emblemáticos» a 10 comercios de la isla: Can Jordi, con la categoría de historia (más de 50 años) y patrimonio; Can Pep Xica (con historia); Can Pou (con historia); Can Reial (con historia), y Can Ros (arraigado y con historia), todos ellos de Sant Josep. Y, en el caso de Santa Eulària, Alfarería sa Teulera (emblemático); Bodegas Ribas (arraigado con historia); Ca n’Andreuet (emblemático); Las Dalias (emblemático), y Teixits Cardona (con historia y patrimonio).

