Santa Eulària supervisará dos meses a las familias que acojan a un animal

Santa Eulària ha adjudicado de nuevo a Rancho Can Dog el servicio municipal de recogida, acogida y adopción de animales. El nuevo contrato mantiene la política del Ayuntamiento de buscar el sacrificio cero de animales, para lo cual se hace «una apuesta decidida por el fomento de la devolución de los animales a sus responsables y de la adopción para los que no tienen identificación», según destaca el Consistorio a través de un comunicado de prensa.

Para ello, se ha previsto que antes del verano se ponga en marcha una página web en la que figurarán todos los animales recogidos y los que están en adopción, además de la difusión por las redes sociales de cada uno de los nuevos animales rescatados con la finalidad de facilitar el reencuentro de los animales con sus familias y fomentar la adopción.

El nuevo contrato obliga a la empresa adjudicataria a hacer un seguimiento durante dos meses a las personas que adopten a un animal. Dicho seguimiento determinará si el animal recibe los cuidados necesarios para que su estancia con la persona de acogida sea permanente. Además, los propietarios podrán recibir asesoramiento gratuito durante dicho periodo sobre cómo cuidar al animal.

El contrato, con una vigencia de dos años y prorrogable por uno más, supone un coste de 309.000 euros (por los dos ejercicios), y obliga a que el concesionario tenga instalaciones adecuadas para acoger a un mínimo de 50 perros, 40 gatos, 5 équidos o animales de ramal mayor y cinco ovejas, cabras o cerdos (si bien, en esta categoría pueden incluirse otros animales). Además, como mejora, se ha incluido la organización de talleres y actividades para propietarios de animales, el primero de los cuales se hará en breve y se centrará en la formación para el manejo y tenencia de perros potencialmente peligrosos.

La concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, destacó ayer que «el nuevo servicio mantiene la política de sacrificio cero porque que los animales no tienen la culpa de que sus propietarios no sean responsables y los abandonen o no les busquen si se escapan». «Desgraciadamente, en algunas ocasiones los animales que recogemos han sufrido accidentes o han sido cuidados en tan malas condiciones que los veterinarios, siguiendo lo que marca la ley, consideran que la mejor solución es ‘dormirles’ [sacrificarlos] para evitarles sufrimientos innecesarios», agregó.

Espacio para una vida digna

Otra de las líneas principales del contrato es la de tratar de ofrecer una vida digna a los animales. Así, se fijan las condiciones necesarias para garantizar un espacio suficiente para que las mascotas puedan pasar su periodo de acogida con buenos cuidados, aunque el objetivo principal es que los animales vuelvan a manos de sus dueños o que sean acogidos.

Además de la búsqueda de los responsables a través de los chips obligatorios para diferentes animales, se publicarán en la nueva web todos los animales que sean recogidos de forma que, quienes pierdan a su mascota, podrán saber si esta ha sido localizada por el Ayuntamiento. Todas las acogidas de animales se publicarán en dichos espacios y deberán ser difundidas en redes sociales desde el Rancho Can Dog para darles la máxima difusión.