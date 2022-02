La hora dorada de Jessy Greene y David Moreno en Ibiza

En verano de 2017, Jessy Greene, violinista y contrabajista de Foo Fighters estaba de vacaciones en Ibiza con otros componentes del grupo, entre ellos Rami Jaffee, y visitaron el estudio de la incipiente Pure Ibiza Radio, recuerda David Moreno, dj y director ejecutivo de la emisora. «La trajo Gianluca, que la conocía de KW2, el sistema de sonido de los conciertos», recuerda Moreno mirando la fotografía que se hicieron aquel día en el estudio. En aquel momento de alegría, al catalán se le ocurrió proponerle a Greene hacer algo juntos. Llevar a la electrónica su sonido folk y rock. Y le dijo que sí. «Es algo que muchas veces se dice», comenta Moreno, reconociendo que en aquel momento no tenía muy claro que aquello se materializara.

Pero al cabo de un tiempo le llegó un mail de la violinista con ‘Golden Hour’, el tema que le ofrecía para remezclar en versión electrónica. Desde el primer instante, Moreno tuvo claro que aquello sería complicado. «El tema era precioso. Muy folk, con muchos violines y su voz, pero ajustar su tempo al de la electrónica era difícil», indica Moreno, que ha remezclado el tema junto a Iban Mendoza.

Un trabajo que para los dos ha sido «endiablado», confiesa. Tanto, que en algún momento, después de jugar con el material, llegaron a plantearse tirar la toalla. De hecho, han dedicado más de tres años a ‘Golden Hour’, de la discográfica Villahangar, que mañana sale ya a la venta «en todas las plataformas digitales» y que lleva ya un tiempo en preventa. «Está funcionando bien y el feedback está siendo brutal», indica el dj y director de Pure, que señala que se ha enviado el tema a profesionales que pueden escucharlo antes del lanzamiento a cambio de una valoración. «Las opiniones están siendo muy buenas», añade.

Un colchón de violines

En un momento del trabajo con las pistas de voz, violines y bases apareció Daniel Trim, conocido como Coco. «Lo ligó todo», comenta Moreno. «Es un productor muy conocido y el profesor de producción musical más importante de España», apunta el dj, que aún se sorprende de que la historia de ‘Golden Hour’ haya salido adelante. Que Jessy Greene se acordara de la idea, que le enviara el tema, que haya estado pendiente de él y que ahora, después de todo este tiempo, hayan llegado a un acuerdo para el lanzamiento. Para esto último, señala Moreno, han tenido que negociar con sus abogados, otra parte dura del proyecto.

En todo el proceso el objetivo de él e Iban Mendoza ha sido que no fuera un tema Frankenstein y que no se perdiera el alma de la composición original. La esencia. «Todo está ahí. Sus violines están ahí, su voz está ahí. Quizás están por debajo y parece que no se oigan. Pero ahí está todo, como un colchón», relata David Moreno, que confiesa lo «nervioso» que estaba cada vez que le enviaban a Greene el avance del remix. «No queríamos ser pretenciosos. Es un tema humilde, con mucho groove, profundo, sexy y con un carácter muy ibicenco», explica, visiblemente orgulloso. «No me canso de pincharla y cuando uno pone una y otra vez un tema propio es porque sabe que está bien», añade.

Eso sí, para llegar a eso han necesitado «paciencia y mucho trabajo», reconoce antes de destacar que el objetivo siempre fue que la mezcla estuviera a la altura del tema original. El autor del mix está convencido de que es un tema que puede escucharse en cualquier momento del día. O de la noche.

Después de más de tres años de trabajo, la propia canción les dijo basta. «Eso siempre te lo dice el tema, que ya está, que pares, que no lo toques más, que si lo haces la lías», explica el catalán afincado en Ibiza, que está deseando ya que sea mañana y la gente pueda escuchar el tema completo. Con ganas, pero a la expectativa. «Nunca sabes cómo irá», apunta. De momento está contento porque a Jessy Greene le gustó la mezcla de su tema —«los nervios que sentí cuando se lo envié»—, del que tanto Iban Mendoza como Daniel Trim han hecho otro remix. De hecho, reconoce, han sentido la presión de trabajar en algo asociado a una figura de talla internacional como Greene, que además de violinista toca el chelo, compone y canta. «Puede ser algo muy potente a nivel internacional», comenta el dj, que confiesa que no escuchó muchas veces el tema original antes de ponerse a trabajar con él. «Así no me condiciona», justifica. Pero sí oyó en una infinidad de ocasiones «las partes» que lo componen: «Voy seleccionando los trozos que me interesan y voy cortándolos para acoplarlos luego y ponerlos en tempo».

Ahora, con el tema ya en capilla, Moreno recuerda con emoción aquel primer encuentro con Jessy Greene. «Hubo tan buena conexión...», comenta el director de Pure Ibiza, a quien le encantaría poder pinchar su remix de ‘Golden Hour’ en los estudios de la radio (ubicada en el edificio de Diario de Ibiza) con la violinista al lado. «¡Ojalá!», desea.