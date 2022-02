Enfermería con alma de investigación en Ibiza

Averiguar si el masaje perineal durante el parto puede prevenir la aparición de desgarros. Es el objetivo del proyecto de investigación que en los próximos meses llevarán a cabo Aina Ferrer y Sergio Nieto, enfermeros residentes y futuros matrones, ganadores del premio a la mejor idea del curso de promoción de la investigación entre los residentes, organizado e impartido por la Comisión de Investigación y la Unidad Docente del Área de Salud de Ibiza y Formentera. La idea de centrarse en este tema surgió, precisamente, durante la formación, que comenzó el pasado mes de octubre, comenta Sergio.

«Es un tema novedoso, no hay mucha investigación. Hay evidencias de que este masaje puede ser positivo durante el embarazo pero hay mucha controversia sobre si también en el momento del parto», comenta Nieto. «El Ministerio de Sanidad no lo recomienda en el momento expulsivo, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS), sí», apunta Ferrer. El objetivo de su investigación es llegar a la conclusión de si este masaje «es beneficioso o no». En el apartado de mejor presentación, los ganadores fueron Marina Conde, Cristina Fernández, Pablo Morales y Virginia Moreno, residentes de enfermería de Atención Primaria, con su ensayo clínico sobre la necesidad en enseñar a los pacientes con enfermedad respiratoria crónica el uso correcto de los inhaladores.

En el curso, dedicado tanto a residentes de enfermería como de medicina, han participado una veintena de profesionales que están en formación ahora en el Área de Salud, casi todos de primer y segundo curso, de las especialidades de Medicina Interna, Farmacia, Enfermería Familiar y Comunitaria y Ginecología y Obstetricia. Las clases, presenciales, las han impartido cinco expertos cuya intención era la de «capacitar» a los alumnos «para llevar a cabo un proyecto de investigación en todo su desarrollo, desde el diseño hasta la presentación de resultados». El objetivo es, explican, que los resultados de esos estudios «se presenten a algún congreso, jornada o publicación científica».

El proyecto de investigación sobre el masaje peritoneal contempla como muestra «todas las mujeres que paran en Can Misses», detalla Sergio, que matiza: «Todas menos las que tengan un criterio de exclusión, como es una cesárea». La idea, continúan, sería realizar la técnica del masaje peritoneal a 276 mujeres y no hacérselo a otras 276 para observar las diferencias. Para llevarlo a cabo, señalan, es «imprescindible» la implicación y colaboración de las matronas y el personal del paritorio del hospital.

El punto de partida es que esta técnica, un masaje en la zona del perineo, que une la vagina y el ano, sirva para que esté «más relajada, fluya más sangre, los músculos se distienden y el bebé no tenga una salida muy precipitada», detallan los residentes, que explica que esto podría reducir el dolor durante el puerperio y, además, evitar desgarros en el parto más profundos, que pueden derivar en una incontinencia fecal. «Con todos los problemas psicológicos y sociales que ello conlleva para la mujer», apunta Aina Ferrer, mallorquina que siempre ha tenido interés por la enfermería, las mujeres y la gestación, por lo que decidió hacerse matrona. Escogió quedarse en las islas «por la buena fama» que tienen en maternidad. Sergio Nieto, de Villarreal, llegó a esta especialidad a través de la pediatría, que era lo que desde adolescente le había interesado.

Mal uso de los inhaladores

Hablando todos juntos, buscando temas para su proyecto, Marina, Cristina, Pablo y Virginia se dieron cuenta de que todos, en las consultas, habían topado con algún paciente que no usaba bien los inhaladores. Así que aunque tenían otras ideas rondando, decidieron quedarse con ésta. «Hay pacientes que los tienen prescritos desde hace mucho tiempo, pero la técnica de administración es compleja y requiere cierta destreza, por lo que no se los estaban tomando bien», comenta Pablo Morales. «Muchas veces el problema es que nadie les había explicado bien, paso a paso, cómo hacerlo», comenta el enfermero, que recalca que no usar bien el inhalador tiene una consecuencia: «La medicación no es tan efectiva y pueden empeorar».

El objetivo del grupo es llevar a cabo su ensayo clínico durante su segundo año como residentes, es decir, el próximo. Morales no tiene muy claro si este mal uso de los inhaladores entre los pacientes de dolencias respiratorias crónicas se debe a que no se les explica bien cómo deben utilizarlo o a que los propios usuarios, pensando que no tiene complicación, no atienden a las explicaciones. «Lo único que necesita el paciente es que se le explique bien, paso a paso», comenta antes de reconocer que es difícil de entender esta situación teniendo en cuenta que los inhaladores se emplean en medicina desde hace mucho tiempo. «Pero hay muchas personas con dificultades, algunos son muy mayores», indica el enfermero, que asegura que su vocación —«me levanto y me voy a trabajar encantado, lo disfruto mucho, para mí no es un trabajo»— le viene de familia.

Desde el Área de Salud destacaron el hecho de que los dos proyectos premiados fueran de residentes de enfermería. La gerente, Carmen Santos, destacó la «importancia» de que los profesionales sanitarios estén formados en investigación y las «posibilidades» del curso que acaba de terminar.

Además de los ganadores, se presentaron otros cinco proyectos: una evaluación sobre el covid y la empatía de los pacientes en el centro de salud de Sant Jordi, otro sobre las complicaciones en una apendicitis, un tercero sobre el grado de satisfacción de las mujeres sometidas a un aborto voluntario del embarazo, otro sobre el suplemento de vitamina D en la depresión y, por último, un estudio sobre TAC derivados desde el servicio de Urgencias.