Santa Gertrudis: la pesadilla de vivir con internet a pedales

¿Recuerdan, allá a finales de los años 90, cuando podían transcurrir varios minutos hasta que se abría una página web? Pues en Santa Gertrudis siguen más o menos igual que entonces, como si no hubiera pasado el tiempo. En el mapa de las infraestructuras digitales, el pueblo aparece como una inmensa zona blanca (donde no hay cobertura de redes de banda ancha). Allí, conectarse a Internet, tanto para consultar webs como para enviar archivos o un simple correo, se convierte en un suplicio. Es una de las zonas peor conectadas de toda Ibiza, quizás del país. Incluso jugar a la PlayStation o ver un partido de fútbol por televisión resulta misión imposible. Telefónica ha anunciado al Consistorio que en febrero comenzará la primera fase (instalación de las cajas de conexión) para implantar allí la fibra, y que ya desde marzo podrán conectarse los primeros clientes… Pero no en todo el pueblo, sólo la mitad, tal como se observa en el mapa donde figuran las zonas donde la empresa actuará próximamente.

La velocidad de la red en la parroquia es la pesadilla diaria de residentes como Fernando Monge, que padece esas dificultades desde hace una década. Trabaja como ayudante de cámara, sonidista y director de fotografía para producciones audiovisuales de empresas foráneas, por lo que habitualmente tiene que enviar archivos (sonoros o de imagen) «muy pesados». En Santa Gertrudis es «imposible» hacer eso, señala, porque en el pueblo sólo hay una red ADSL «muy deteriorada» basada en cables de cobre. La conexión se interrumpe «cada uno o tres minutos», a veces más rápidamente, según ha comprobado con herramientas que miden el flujo de datos, una información que ha transmitido a Telefónica: «Ellos están al corriente», asegura. «Pero no se puede reclamar por eso porque en la letra pequeña del contrato se indica que el ancho de banda mínimo es cero». Se pueden contratar 100 megas a Movistar, sí, «pero no son garantizables» y quedan reducidos a nada cuando el pueblo está lleno de turistas: el ancho de banda está tan limitado en el pueblo que Monge sabe perfectamente cuándo los restaurantes y bares de la zona tienen muchos clientes, pues entonces sí que hasta abrir una página web es un calvario. Otra cosa son las continuas interrupciones, que sí son, a su juicio, indemnizables al 50%, «incluso con carácter retroactivo».

Para tener un mínimo de conexión, Monge crea una zona wifi con su teléfono 5G, aunque la velocidad es deficiente porque «cambia constantemente» al haber tres antenas repetidoras en la zona. Se «apaña» con eso. A veces, cuando va a Santa Eulària se acerca al Palacio de Congresos para aprovechar los 300 megas de bajada que hay por allí, que en Santa Gertrudis es de 30 megas en el mejor de los casos. También ha adquirido una antena para amplificar la recepción, y un módem 4G que funciona con la tarjeta de un móvil. Un operador independiente le garantiza 10 megas de subida y de bajada. Si requiere más puntualmente, también, pero ese lujo hay que pagarlo. Ha probado de todo con tal de no quedarse a oscuras.

Monge dice que es «inexplicable» lo que sucede, «algo casi esotérico». No entiende que una población tan turística y activa tenga una red tan pobre, mientras en Sant Miquel y Sant Rafel, ambas a seis kilómetros en línea recta, ya disponen de fibra

Tampoco comprende que en el pueblo haya zonas como la antigua depuradora, a punto de ser demolida e inservible, que aparezcan en el mapa de las conexiones venideras, mientras medio pueblo seguirá inmerso en la zona blanca, desconectado de facto: «La instalación es sencilla, ya que hay una cabecera de fibra en Santa Gertrudis y está subvencionada al 50% (a fondo perdido) por el Estado. Sin embargo, Telefónica tiene previsto instalar fibra sólo en la mitad del pueblo y dejar a la otra mitad en las pésimas condiciones de servicio actuales», lamenta. Ha intentado, como muchos residentes y su asociación vecinal, hablar directamente con Telefónica, pero es un muro infranqueable. Sólo el Ayuntamiento consigue mantener ese contacto.

«He llegado a estar seis horas esperando, infructuosamente, que ocho fotografías salieran en un correo electrónico. La conexión se interrumpe constantemente y se tiene que empezar de cero. No se puede trabajar así»

Con la memoria USB a otra parte

La cabecera de fibra de Santa Gertrudis que menciona Monge es una caseta con tejado de dos aguas y sin ventanas en cuya puerta hay colgado un cartel ilustrado con la bandera de la Unión Europea que indica que se trata de un proyecto de «extensión de banda ancha de nueva generación» en Balears. «Una manera de hacer Europa», es el lema. Suena a broma tras lo contado por Monge y por los perjuicios diarios que, por culpa de la conexión, sufre la dentista Mar Canet, cuya clínica está situada a escasos 50 metros de esa caseta. Canet está desesperada. Depende de Internet para poder trabajar, pues tiene toda su información (la de clientes, imágenes de rayos X, etc) subida en una nube. Tanto consultar datos como subir a ese servidor virtual información es misión imposible desde su clínica, por lo que suele cargar en una memoria USB los archivos para mandarlos desde su domicilio, situado en otra población de la isla. Desde Santa Gertrudis no puede, por ejemplo, remitir los pesados archivos Dicom con imágenes en 3D: «He llegado a estar seis horas esperando, infructuosamente, que ocho fotografías salieran en un correo electrónico. La conexión se interrumpe constantemente y se tiene que empezar de cero. No se puede trabajar así».

Necesita cambiar su actual aparato de Rayos X, pero no puede porque los modernos requieren una conexión a Internet fluida, ancha y rápida: «Sufro la obsolescencia digital. No puedo modernizarme porque no dispongo de una red adecuada, como la que tienen en poblaciones cercanas como Sant Rafel o Sant Miquel. Somos el único pueblo de la isla con ADSL de cobre. No entiendo que, desde hace cuatro años, pueda tener una casa con fibra en medio de la nada de Cala Vedella y aquí no».

No puede ver ningún partido de fútbol. Se ve tan mal, es tan deficiente la imagen, que le resulta imposible distinguir si quien lleva el balón es Benzema o Asensio, Dembélé o Alves: «No se les ve ni la cara»

La dentista lleva años luchando por tener una conexión en condiciones. El 18 de junio de 2020 envió una carta al Consistorio de Santa Eulària, a nombre de la alcaldesa, Carmen Ferrer, en la que se quejaba de la situación: «Los usuarios tenemos una línea de Internet de cobre. Todavía no nos ha llegado la fibra. Llevo dos años reclamando a Movistar que necesito ya fibra, pues la línea actual no me permite trabajar en condiciones [pero] da largas. Me dicen que no hay fecha para la implantación de la fibra óptica, que hay problemas con vecinos que no dejan pasar las líneas por sus terrenos... siempre la misma excusa», explicó en aquella misiva. Recibió contestación en enero 2021, seis meses después. El enfado de Canet es mayúsculo porque la caseta de la fibra está a un suspiro de su clínica y porque tanto el colegio público como un banco ya disponen de fibra, los únicos de la zona.

TPV sin conexión

No hay negocio que no se queje. Àngels San Miguel, propietaria de la tienda Angels Ibiza, tiene problemas hasta para cobrar a los clientes. La terminal TPV (sistema de pago on line) «se interrumpe constantemente», de manera que resulta complicado el pago de cada adquisición. Llamar por teléfono es otro suplicio, afirma. San Miguel desayuna en el Musset, la cafetería y restaurante de Bianca Bufí, otra perjudicada por la red anacrónica del pueblo. En la televisión de su casa apenas puede ver nada, a pesar de que paga 150 euros al mes por Movistar Plus «con todos los extras» y «sin descuento», pese a que el servicio es una calamidad. Por ejemplo, no puede ver ningún partido de fútbol. Se ve tan mal, es tan deficiente la imagen, que le resulta imposible distinguir si quien lleva el balón es Benzema o Asensio, Dembélé o Alves: «No se les ve ni la cara». Su hijo tampoco puede jugar en red con la PlayStation. La banda que recibe es tan escasa que desconecta la wifi y crea una wifi móvil con su smartphone, a costa de pagar más datos, claro.

La situación no mejora en su café, al contrario. Se ha visto obligada a pagar dos líneas para poder dar servicio a su negocio, por un lado, y a los clientes, por otro, pues una sola era insuficiente. Una es por satélite; la otra es de Movistar. Paga el doble, pero aun así confiesa que ambas líneas «van fatal». Cualquier proceso se ralentiza como si en Santa Gertrudis siguieran anclados en 1997, hace 25 años, un cuarto de siglo, una eternidad.